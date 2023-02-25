اعرف موعد شم النسيم 2023 والإجازة الرسمية

البحث عن موعد شم النسيم 2023 يمثل البحث عن موعد انتهاء فصل الشتاء الذي يرهق الكثيرين من درجات الحرارة المنخفضة ولسعات البرد الصعبة، لذا يبدأ الناس في تنفس الصعداء عند الإعلان عن اقتراب موعد شم النسيم والذي يعني اقتراب فصل الربيع.



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موعد شم النسيم 2023

نعرض لكم خلال هذه السطور موعد شم النسيم 2023 ويوم إجازته الرسمي وباقي الإجازات الرسمية خلال العام الجاري.

يحل موعد شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 17 أبريل 2023 ويكون هذا الموعد في العشر الأواخر من شهر رمضان 2023.

يبدأ شهر رمضان للعام الهجري 1444 ويستمر حتى 20 أبريل، ويوافق يوم شم النسيم الذي يأتي بالتقويم الميلادي يوم 17 أبريل يوم 26 رمضان بالتقويم الهجري 1444.

موعد إجازة شم النسيم 2023

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم والتي تعتبر إجازة رسمية من يوم الاثنين الذي يأتي منتصف الأسبوع لتكون الإجازة يوم الخميس الذي يليه.

يشتهر الاحتفال بشم النسيم من خلال عدة طقوس يؤديها المصريين ويفرحون بها منها تناول البيض الملون والملوحة والفسيخ والخروج إلى المتنزهات والحدائق للتأكيد على حلول شهر الربيع.

أما عن التسمية بشم النسيم فتعود إلى الكلمة الفرعونية "شمو" والتي تعني بالهيروغليفية القديمة عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة.

إلى أن تعرض هذا الاسم للتحريف وأضيف إليه كلمة النسيم لارتباطه باعتدال الجو.











الإجازات المنتظرة خلال العام الجاري 2023



الجمعة 21 أبريل - الأحد 23 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإثنين 10 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)







