السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف موعد شم النسيم 2023 والإجازة الرسمية

موعد شم النسيم 2023
موعد شم النسيم 2023

البحث عن موعد شم النسيم 2023 يمثل البحث عن موعد انتهاء فصل الشتاء الذي يرهق الكثيرين من درجات الحرارة المنخفضة ولسعات البرد الصعبة، لذا يبدأ الناس في تنفس الصعداء عند الإعلان عن اقتراب موعد شم النسيم والذي يعني اقتراب فصل الربيع.

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موعد شم النسيم 2023

نعرض لكم خلال هذه السطور موعد شم النسيم 2023 ويوم إجازته الرسمي وباقي الإجازات الرسمية خلال العام الجاري. 

يحل موعد شم النسيم هذا العام يوم الاثنين  17 أبريل 2023 ويكون هذا الموعد في العشر الأواخر من شهر رمضان 2023.

يبدأ شهر رمضان للعام الهجري 1444 ويستمر حتى 20 أبريل، ويوافق يوم شم النسيم الذي يأتي بالتقويم الميلادي يوم 17 أبريل يوم 26 رمضان بالتقويم الهجري 1444.

 

موعد إجازة شم النسيم 2023

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم والتي تعتبر إجازة رسمية من يوم الاثنين الذي يأتي منتصف الأسبوع لتكون الإجازة يوم الخميس الذي يليه.
 يشتهر الاحتفال بشم النسيم من خلال عدة طقوس يؤديها المصريين ويفرحون بها منها تناول البيض الملون والملوحة والفسيخ والخروج إلى المتنزهات والحدائق للتأكيد على حلول شهر الربيع.
 أما عن التسمية بشم النسيم فتعود إلى الكلمة الفرعونية "شمو" والتي تعني  بالهيروغليفية القديمة  عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة.
 إلى أن تعرض هذا الاسم للتحريف وأضيف إليه كلمة النسيم لارتباطه باعتدال الجو.

 

موعد شم النسيم 2023 وأشهر الأطعمة التي يتناولها المصريون فيه

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الإجازات المنتظرة خلال العام الجاري 2023
 

الجمعة 21 أبريل - الأحد 23  أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

 

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

 

الإثنين 10 مايو 2023

عيد العمال

 

الثلاثاء 27  يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

 

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

 

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

 

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

 

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

 

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الإجازات الرسمية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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البداية إجازة شم النسيم.. الإجازات الرسمية 2023


 

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