الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد شم النسيم 2023 وأشهر الأطعمة التي يتناولها المصريون فيه

شم النسيم
شم النسيم

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم 2023 في أبريل المقبل، ويرجع الاحتفال بيوم شم النسيم إلى عهد الفراعنة حيث ارتبط اليوم لديهم بعيد الربيع، وللمصريين طقوس خاصة في يوم شم النسيم حيث يخرجون للحدائق والمتنزهات ويلونون البيض ويتناولون الأسماك المملحة، وهي نفس الطريقة التي احتفل بها الفراعنة منذ سنوات طويلة وهي احتفالا بقدوم فصل الربيع، ويعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد شم النسيم 2023 .

موعد شم النسيم 2023

كما يحتفل المصريون بيوم شم النسيم في 17 أبريل المقبل، وهو اليوم الذي يلي عيد القيامة لدى المسيحيين في مصر، ويأتى شم النسيم للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان الكريم لذا لايستطيع المسلمون تطبيق طقوسه في الأكل خلال رمضان .

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ويرجع الاحتفال بيوم شم النسيم إلى عهد الفراعنية وأطلقوا عليه اسم "عيد شموش" ، وهو عيد كان يرمز عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، لارتباطه بالتقويم الزراعي المصري، فكلمة "شمو" تعني فصل الصيف، وفقًا لما أورده الدكتور عبد الحليم نور الدين، في كتابه اللغة المصرية القديمة، أو بدء خلق العالم كما كانوا يتصورون ولكن تحرف الاسم على مر الزمن في العصر القبطي إلى اسم "شم" وأضيفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة.

أشهر أكلات شم النسيم 2023

ويرتبط شم النسيم بتناول المصريون بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة وهي نفس الأكلات التي تناولها المصريون القدماء يعود تناول الفسيخ والاكلات المملحة أيضا للتاريخ المصري القديم حيث كانوا يقومون بتمليح هذه الأسماك وتركها من العام للعام لتناولها في الأعياد.

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البداية إجازة شم النسيم.. الإجازات الرسمية 2023

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