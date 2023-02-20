أجواء ربيعية مبهجة.. موعد شم النسيم 2023 وحكم الاحتفال به

أجواء احتفالية ربيعية يمتاز بها شم النسيم، فضلًا عن أنه يحتل مكانة كبرى في نفوس المصريين مسلمين ومسيحيين على حدٍ سواء، وهذا ما جعل معدلات البحث عن موعد شم النسيم 2023 تتزايد على مدار الساعات الماضية، خاصة وأنه سيتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان 2023.

موعد شم النسيم 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شم النسيم 2023 يتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان 2023، فوفقًا للحسابات الفلكية سيأتي شم النسيم لعام 2023 يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023.

حكم الاحتفال بشم النسيم

كانت دار الإفتاء المصرية قد تحدثت عن حكم الاحتفال بشم النسيم مؤكدة أن الاحتفال بتلك المناسبة يرجع إلى العادات المصرية القديمة، ولا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفة أن الاحتفال مستحب لدوره في تشجيع صلة الرحم وتجمع الأسر.

جدير بالذكر أن أعياد الربيع والتي تُعرف باسم "شم النسيم" يعود الاحتفال بها إلى 4 آلاف عامًا، فهي عيد فرعوني متوارث، كان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود في هذا اليوم.

شم النسيم 2023 هو يوم إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للنظام المتبع على مستوى الدولة كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

وتعد أعياد شم النسيم غير قاصرة على المسيحيين فقط، فمنذ آلاف السنين اعتاد المصري مسلم و مسيحي أن يحتفل جنبًا إلى جنب مع أسرته ومجتمعه بأعياد شم النسيم التي تُنذر بقدوم فصل الربيع وازدهار الورود واعتدال الأجواء في كل محافظات مصر، إذ يعد شم النسيم عيدًا له طقوس مختلفة سواء على مستوى تناول أطعمة كالرنجة والفسيخ أو المشروبات الطازجة أو الفواكه المختلفة، لذا يبحث المصريون على موعد شم النسيم لقضاء عطلتهم مع عائلتهم في أجواء أسرية وربيعية تمتاز بالفرحة والبهجة.