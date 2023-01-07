تعرف على موعد شم النسيم 2023

موعد شم النسيم 2023 الأكثر بحثا على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وما إذا كان سيتزامن هذا العام أيضًا مع موعد شهر رمضان 2023، نظرًا لما يتميز به من أجواء احتفالية خاصًة وبعض أصناف الأكلات التي يشتهر بها مثل الأسماك المملحة.

ينتظر المصريون شم النسيم كل عام لما يتسم به من أجواء اجتماعية تجمع بين الأصدقاء وأفراد الأسرة من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق.

موعد شم النسيم 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شم النسيم 2023 يتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان 2023، إذ يأتي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، وفقا للحسابات الفلكية.

موعد شم النسيم 2023.. حكم الاحتفال



وفيما يتعلق بحكم الاحتفال بـ شم النسيم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بتلك المناسبة يرجع إلى العادات المصرية القديمة، ولا يوجد بها ما يخالف الشريعة الإسلامية، بل أن الاحتفال مستحب نظرًا لدوره في تشجيع صلة الرحم وتجمع الأسر في ذلك اليوم.

موعد شم النسيم 2023.. أصل العيد

ويعود الاحتفال بأعياد الربيع، بينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث، فكان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويعد موعد شم النسيم 2023 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للمتبع كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد الموافق يوم السبت 7 يناير

عيد الشرطة / ثورة 25 يناير الموافق يوم الأربعاء 25 يناير

عيد شم النسيم الموافق يوم الإثنين 17 أبريل

عيد تحرير سيناء الموافق يوم الثلاثاء 25 أبريل

وقفة عيد الفطر الموافق يوم الجمعة 21 أبريل

عيد الفطر الموافق أيام السبت 22 أبريل إلى الإثنين 24 أبريل

عيد العمال الموافق الموافق يوم الإثنين 1 مايو

وقفة عرفة الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو

عيد الأضحى الموافق أيام الخميس 29 يونيو إلى الأحد 2 يوليو

ذكرى ثورة 30 يونيو الموافق يوم الجمعة 30 يونيو

رأس السنة الهجرية الموافق يوم الأربعاء 19 يوليو

عيد ثورة يوليو الموافق يوم الأحد 23 يوليو

المولد النبوي الشريف الموافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر

ذكرى حرب أكتوبر 1973 الموافق يوم الجمعة 6 أكتوبر.

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