عيد الربيع| هل يأتي موعد شم النسيم 2024 خلال شهر رمضان 1445؟

مع بداية شهر رمضان المبارك في مصر يكثر السؤال عن موعد شم النسيم 2024، ويتصدر سؤال "هل يتزامن شم النسيم 2024 مع شهر رمضان أم لا؟" محرك البحث جوجل، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن ذلك، نظرًا لتزامن عيد الربيع في العامين السابقين مع شهر رمضان، وهي فرصة للتنزه والتجمع العائلي خلال نهار رمضان فضلًا عن إن عيد شم النسيم إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص وطلبة المدارس والجميع ينتظرها.

هل يأتي موعد شم النسيم 2024 خلال شهر رمضان؟

في عام 2024، لن يتزامن تاريخ شم النسيم مع شهر رمضان.، فعيد الربيع سيكون في يوم الاثنين 6 مايو، بينما سيبدأ شهر رمضان في يوم الإثنين 11 مارس وسينتهي في 10 أبريل، وهو قبل موعد شم النسيم بحوالي 26 يومًا في عام 2024.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024

في عام 2024، لن يكون شهر رمضان يضم إجازات رسمية، ولكنه سيتضمن 8 عطلات أسبوعية وفقًا للجدول التالي:

الجمعة 15 -3- 2024

السبت 16 -3- 2024

الجمعة 22 -3- 2024

السبت 23 إبريل 2024

الجمعة 29 -3- 2024

السبت 30 -3- 2024

الجمعة 5 -4- 2024

السبت 6 -4- 2024

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

تم تحديد موعد عيد الفطر 2024 في مصر وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية التي نُشرت عبر موقع مجلس الوزراء الإلكتروني، ومن المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل ويستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الجمعة 12 أبريل 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، ستكون هناك 10 عطلات رسمية تأتي وفقًا للتواريخ التالية:

- يوم الخميس 25 إبريل 2024- عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024- عيد العمال.

- يوم الاثنين 6 مايو 2024- شم النسيم.

- عيد الأضحى 2024 سيكون يوم الأحد 16 يونيو وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو ستكون يوم الأحد 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية ستكون يوم الاثنين 8 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952 ستكون يوم الثلاثاء 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم الاثنين 16 سبتمبر.

- إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973) ستكون يوم الأحد 6 أكتوبر.

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