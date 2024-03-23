جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الشعب الدراسية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي يشغل مئات الآلاف من أولياء أمور طلاب الشعبة العلمية والأدبية وأفصحت وزارة التربية والتعليم عن كافة التفاصيل الخاصة بالجدول المنظم لسير امتحانات الدور الأول وذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الغير مضافة للمجموع

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي:-

تبدا الامتحانات بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024، لطلاب الثانوية العامة العادية.

بعد عيد الأضحي تبدا المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

جدول امتحانات طلاب مدارس "STEM" الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو2024، وتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس "STEM"، أداء الطلاب الاختبارات يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، والسبت 22 يونيو 2024.

السبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء، والأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية.

السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة".

السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات"

يوم 10 يونيو تبدأ الامتحانات لطلاب الثانوية العامة المكفوفين بالتربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

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