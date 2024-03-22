موعد وجدول امتحانات الثانوية العام 2024 جميع الطلاب

تتجه مؤشرات البحث لطلاب الثانوية العامة على جوجل عن موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن موعد امتحانات الثانوية العامة ويراعي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ويتضمن الجدول عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

وحرصت من خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية، تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت الوزارة إن امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه ستتم مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، وأن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

ويشمل جدول الامتحانات السبت 22 يونيو 2024اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو 2024اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو 2024 الفيزياء + التاريخ، والثلاثاء 2 يوليو 2024اللغة الأجنبية الأولى والسبت 6 يوليو 2024 الكيمياء + الجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو 2024 الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع، والسبت 13 يوليو 2024التفاضل والتكامل والأربعاء 17 يوليو 2024الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة والمنطق، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا.