إعلام فلسطينى: الاحتلال يقصف جنوب شرق مدينة حمد فى غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت جنوب شرق مدينة حمد في غزة.

جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة فى غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة شاركوه الوضع الصعب والبيئة الصعبة للغاية التي يعملون بها في القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر، وذهابه إلى معبر رفح ورؤية الأوضاع الإنسانية الصعبة لأهل غزة، بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية عليهم.