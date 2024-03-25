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عالم

عاجل| شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

تشارلز سبنسر
تشارلز سبنسر

يواصل تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، دعمه لأميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد أن أبدى قلقه الأسبوع الماضي من تعرضها لنظيرة مؤامرة بعد إجرائها عملية جراحية في البطن يناير الماضي.

كان سبنسر قال في لقاء مع شبكة BBC البريطانية، يوم الأحد الماضي، إنه قلق للغاية بشأن ما يحدث لكيت، إلا أن الأمور بدأت تأخذ منحنى جديدًا بعد إعلان أميرة ويلز إصابتها بالسرطان، وكشفت عن سبب ابتعادها عن الأضواء منذ يناير.

اتزان وقوة 

وبعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان، نشر سبنسر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع كيت المصور وعلق عليه: اتزان وقوة لا تصدق.

إصابة كيت بالسرطان

وأعلنت الأمير كيت ميدلتون، الجمعة الماضية، إصابتها بالسرطان وشكرت الجميع على رسائل الدعم التي أرسلوها إليها فترة إختفائها.

وقالت زوجة ولي العهد البريطاني، إنها خضعت في يناير لعملية جراحية في البطن، إلا أن الفحوصات بعد العملية كشفت عن إصابتها بالسرطان، ونصحها الأطباء بالخضوع لدورة بالعلاج الكيميائي، وقالت إنها في الفترة الأولى من العلاج.

كيت ميدلتون ديانا تشارلز سبنسر

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