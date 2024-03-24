زاد البحث عن موعد صلاة التراويح اليوم حيث يحرص المسلمون على مراعاة كل ما يتعلق بصيام شهر رمضان الكريم، وذلك لنيل الثواب العظيم وتعد صلاة التراويح من أعظم شعائر الإسلام، والتي تكون مميزة لشهر رمضان الكريم، فهي إحدى السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و يحرص العديد من الناس على معرفة أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، في جماعة حتى يتوافدوا على المساجد لأدائها في جماعة بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة.

موعد صلاة التراويح اليوم في كافة محافظات الجمهورية

- في القاهرة، سوف تُقام صلاة التراويح اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، وسوف يرفع الآذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:27 مساء.

- في أسوان: تُقام صلاة التراويح اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، وسوف يرفع الآذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:15 مساء.

- في الإسكندرية: تُقام صلاة التراويح اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، وسوف يرفع الّاذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:33 مساء.

- في المنصورة: تُقام صلاة التراويح اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، وسوف يرفع الآذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:27 مساء.

- في المحلة: تُقام صلاة التراويح اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، وسوف يرفع الآذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:28 مساء.

- في قنا: تُقام صلاة التراويح اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة، وسوف يرفع الآذان لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:10 مساء.

كيفية صلاة التراويح بالتفصيل؟

يرى جمهور الفقهاء أنّ وقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء، وقبل صلاة الوتر؛ لأنّها سُنّة تابعة للعشاء، ويمتدّ وقتها إلى قبل طلوع الفجرلفعل الصحابة، وقد نُقِل ذلك عنهم.

ومن صلّاها بعد المغرب وقبل العشاء فإنّها لا تُجزئ عن التراويح، وتكون بمقام النافلة كما يرى المالكية.

وفي رواية عند الحنفية أنّها تُجزئ عن صلاة التراويح لأنّ وقتها جميع الليل واسمها قيام الليل.

وأفضل وقتها يكون بعد ثلث الليل أو نصفه عند الحنفية والشافعية.

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