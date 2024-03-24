الأحد 24 مارس 2024
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موعد صلاة عيد الفطر 2024.. وحكم صلاة أداء العيد وفقا لدار الإفتاء

موعد صلاة عيد الفطر
موعد صلاة عيد الفطر 2024

يتسأل الملايين من المواطنين عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 وذلك مع أيام شهر رمضان المبارك وانتظار الجميع استطلاع هلال شهر شوال 1445 وإعلان أول أيام العيد وعدد أيام الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك لموظفي الهيكل الإداري للدولة والقطاع الخاص.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

أكدت الحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أخر أيام شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل المقبل وأول أيام العيد سيكون يوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2024 وجاء موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كافة محافظات الجمهورية كما يلي:-

  • موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:59 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 6:02 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الإسماعيلية وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:53 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الفيوم وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 6:00 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الغربية وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:58 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الشرقية وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:46 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة الوادي الجديد وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:57 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة قنا وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:47 صباحا.
  • موعد صلاة العيد في محافظة أسيوط وفقا للهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5:41 صباحا.

موعد وقفة عيد الفطر 2024 فلكيا.. موعد صلاة العيد 2024

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حكم صلاة العيد 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف عنها لعذر مثل العمل أو ما إلى ذلك ولكن مشاركة الاحتفال مع الاخرين سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم وذهب البعض إلى أنها فرض عين مثل صلاة الجمعة ولا يجوز التخلف عنها من الرجال ويسن حضورها للسناء مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب.

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