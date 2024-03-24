أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.. عدد أيام اجازة العيد في مصر

أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من المسلمين حاليا حيث يرغبون في شراء مستلزمات العيد وتنظيف وترتيب المنازل لاستقبال الزائرين في العيد وتحضير المأكولات والمشروبات والمناسبة لهم والتي ارتبطت بالأعياد في مصر مثل الحلويات والمسليات.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

يأتي أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 وفقا للحسبات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لا يمكن الاعتنماد عليها بشكل رسمي إلا من خلال الرؤية الشرعية للهلال والتي تحدد أول أيام شهر شوال المبارك 1445 - 2024.

تختلف رؤية الهلال من دولة إلى آخرى وذلك وفقا لقول لله سبحانه وتعالي شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185).

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 في مصر

لم يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء حتى الأن عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 في مصر حيث من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل اجازة العيد لموظفي القطاع العام والخاص والتي تكون بأجر كامل او أجر مضاعف وفقا لقانون العمل المصري.

ويتم تعطيل العمل في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية خلال فترة اجازة عيد الفطر هذا العام 2024 - 1445 والتي تمنحها الدولة لموظفي القطاعين العام والخاص.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين 29 من شهر رمضان 1445 الموافق 8 ابريل 2024 وعند ثبوت رؤية الهلال سيكون أول أيام شهر شوال (العيد) يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وفي حالة عدم ثبوت رؤية الهلال سيكون العيد يوم الربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

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