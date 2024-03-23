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منوعات

موعد استطلاع هلال شوال 1445.. وموعد انتهاء شهر رمضان المبارك

موعد رؤية هلال شهر
موعد رؤية هلال شهر شوال 1445

موعد استطلاع هلال شوال 1445 - 2024 وإجازة عيد الفطر المبارك من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية حيث يرغب الملايين من المواطنين خاصة موظفي الهيكل الإداري في تحديد أول أيام العيد وعدد أيام الإجازة الرسمية.

ويسعى المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة موعد ميلاد هلال شهر شوال 2024 و أيام الإجازات وأوقات الصيام والإمساك بعد الاطلاع على الحسابات الفلكية المتعلقة بالشمس، ومن المفترض أن هلال الشهور الهجرية يولد بعد حدوث الاقتران وقت غروب الشمس.

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موعد استطلاع هلال شوال 1445 - 2024 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان موعد استطلاع هلال شوال 1445 - 2024 أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال  يوم الاثنين 29 رمضان  1445 الموافق 8 أبريل 2024.

متى ينتهي شهر رمضان 2024

جاء تاريخ انتهاء شهر رمضان 1445 وكذلك موعد ميلاد هلال شهر شوال 2024  مختلفا عن التقويم الهجري الموافق 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل. 

هلال شهر شوال 2024

ويتم رؤية هلال شهر شوال 2024 بعد غروب 29 رمضان 1445، على أن تكون ولادة الهلال بعد حدوث الاقتران، ويتم إعلان رؤية هلال الشهور الهجرية من خلال بيان صحفي تُصدره دار الإفتاء المصرية.

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 متى تبدأ إجازة عيد الفطر 2024؟

إذا تمت رؤية الهلال وقت غروب يوم الرؤية، يكون هذا اليوم هو المتمم للشهر الهجري.

ويذكر انه تستعد المراصد الفلكية لمتابعة حركة مولد هلال شهر شوّال مع غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024.

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