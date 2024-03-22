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منوعات

موعد عيد الفطر 2024 وصلاة العيد.. إجازات شهر إبريل

صلاة العيد
صلاة العيد

أظهرت  الحسابات الفلكية، أن هلال عيد الفطر "هلال شهر شوال" لن يكون قد ولد مع غروب شمس يوم الرؤية 29 رمضان، الموافق 9 أبريل، في معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية.

موعد عيد الفطر 2024 وصلاة العيد.. إجازات شهر إبريل 

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية موعد إجازة عيد الفطر في 2024.

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عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024 وبداية عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر 2024 

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن آخر أيام شهر رمضان سيكون في 9 أبريل المقبل، وسيكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من نفس الشهر.

وبذلك تكون إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 

وفقًا للحسابات الفلكية ستكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة، ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

إجازة عيد الفطر 2024 

ومن المحتمل نقل إجازة يوم الجمعة، الذي يوافق اليوم الثالث من أيام عيد الفطر، إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك، يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر.

يتميز شهر أبريل المقبل بتنوع الإجازات به، حيث بلغت عدد أيام الأجازة في هذا الشهر 14 يوم، والتي تنوعت بين مناسبات دينية واجتماعية ووطنية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، وهي أيام الجمعة والسبت. 

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة الإجازات الشهرية لينظموا رحلاتهم وخروجاتهم في هذا الأيام، والتخطيط لقضاء هذه الإجازات، حيث تكون هذه العطلات إجازات رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص.

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