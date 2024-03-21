الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مع قرب انتهاء عيد الفطر.. تعرف على العطلات الرسمية 2024

العطلات الرسمية 2024
العطلات الرسمية 2024

مع قرب إجازة عيد الفطر يبحث الكثير عن موعد العطلات الرسمية 2024 بشأن جدول الإجازات الرسمية 2024، وهذا مع قرب حلول عيد الفطر، الذي يسعى خلاله المواطنون في مصر إلى قضاء عطلتهم على النحو الذي يدخل بهجة وسرورًا عليهم ،وزاد اهتمام  المصريين لمعرفة جدول الإجازات الرسمية 2024 في أمر انعكس على محركات البحث. 

العطلات الرسمية 2024 

العطلات الرسمية بعيدًا عن يومي الجمعة والسبت، في أشهر يناير وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأخيرًا أكتوبر.

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عدد الأيام المتبقية من شهر رمضان 2024 وبداية عيد الفطر

العطلات الرسمية 2024

ففي يناير الماضي 2024، احتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من يناير بخلاف الاحتفال بعيد ذكري ثورة يناير يوم 25.

وفي أبريل المقبل، سيحتفل الشعب المصري  بعيد الفطر المبارك في الفترة ما بين يومي 10 إلى 12 وفي يوم 25 ذكرى تحرير سيناء.

وفي شهر مايو، سيحتفل  المصري الشعب بعيد العمّال، وبعدها إجازة شم النسيم.

وبحلول يونيو من العام المقبل، سيحتفل الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين يومي 17 إلى 20، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو في نهاية الشهر.

وبحلول يوليو المقبل، قبل أن يحتفي المصريين بالمولد النبوي الشريف في يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وفي شهر أكتوبر، سيحتفل المصريون بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973.

إجازة نصف العام 2024 

وبدا طلاب المدارس والجامعات بإجازة نصف العام في الفترة ما بين 27 يناير من عام 2024، حتى 8 فبراير الماضي من نفس السنة، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وامتددت إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات لأسبوعين، وبعدها استناف الدراسة لجميع المدار والجامعات الحكومية والخاصة ومازال الفصل الدراسي الثاني مستمر.

 

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