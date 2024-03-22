عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024.. موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024 محور اهتمام موظفي القطاع العام والخاص في مختلف محافظات الجمهورية وذلك مع أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 1445 - 2024 حيث تعد من الاجازات الرسمية التي تمنح فيها الدولة اجازات مدفوعة الأجر وفقا للقانون للموظفين.

عدد أيام اجازة عيد الفطر 2024

لم يصدر الدكتور مصطفي مدبولي حتى الآن أن قرار بشأن تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ومن المتوقع أن تكون 4 أيام على أقل تقدير حيث تمنح فيها الدولة موظفي القطاعين العام والخاص اجازات رسمية مدفوعة الأجر حيث تعد تلك الأيام عيد ديني للمسلمين ويتم تعطيل العمل في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وفقا لقانون العمل المصري.

ويتم تحديد أخر أيام شهر رمضان المبارك 1445 وأول أيام شهر شوال من خلال اللجنة الشرعية استطلاع هلال الشهور الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والمنوطة بذلك في مصر وتضمن علما دين ومساحة وأرصاد جوية.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1445

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 - 2024 يوم الاثنين 8 ابريل 2024 الموافق 29 رمضان 1445 من خلال اللجان الشرعية الموكلة باستطلاع الهلال وعرضها على الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وتحديد ثبوت رؤية الهلال من عدمه وتحديد أول أيام العيد.

أكدت كافة الحسابات الفلكية والجيوفيويقية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن أول أيام شهر شوال سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل المقبل وبذلك تكون عدته 30 يوما كاملة والتي لا يمكن الاعتماد عليها إلا عقب ثبوت هلال شهر شوال من عدمه وفقا لدار الإفتاء المصرية.

أجندة عيد الفطر المبارك 2024

جاءت أجندة عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 أول أيام العيد.

يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2024 ثان أيام العيد.

يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 ثالث أيام العيد.

يوم السبت الموافق 13 ابريل 2024 عطلة أسبوعية.

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