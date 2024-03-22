الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هل سيتم صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

مرتبات
مرتبات

تتزايد الاهتمامات بالبحث عن توقيت صرف مرتبات شهر أبريل 2024، وسواء سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك المقرر يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل أم لا، ويهتم الموظفون بمعرفة موعد صرف مرتبات الشهر القادم كونه يتضمن عدة إجازات وأعياد مختلفة تحتاج للراتب.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للموظفين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب الموظفين وتعويضاتهم، بالإضافة إلى 3 أيام في كل شهر لصرف مستحقات المتأخرات.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وأشار شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للموظفين الحكوميين اعتبارًا من اليوم 21 من الشهر نفسه، وسيتم صرف المستحقات في الأيام 4، 7، و8 من نفس الشهر.

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لموظفي القطاع الحكومي

قبل عيد الفطر 2024.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل

هل سيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

وفقًا لإعلان وزارة المالية، لن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك، بل سيتم الصرف بعد انتهاء العيد بحوالي 9 أيام.

هل تصرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة؟ 

تُصرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الأخيرة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر مارس 2024، وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي زيادة الحافز الإضافي الشهري أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به. 

جدول مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 

 

تم تحديد مرتبات شهر أبريل 2024 للموظفين بالدرجات الوظيفية المختلفة بالزيادة الجديدة كالتالي:

- 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة

- 550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة

- 600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة

- 650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة

- 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية

- 750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى

- 800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام

- 850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية

- 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها

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