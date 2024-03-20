بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة

يبدأ، غدًا الخميس، صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة المقررة، بعد تعجيل مواعيد الصرف لتصبح اعتبارًا من شهر مارس مقدمة بـ4 أشهر على موعد صرفها القانوني، مع بداية الموازنة العامة من كل عام، وذلك فى إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

صرف مرتبات مارس 2024

ويستفيد من زيادة الأجور أكثر من 4 ملايين موظف على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقصادية، الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وتتراوح قيمة الزيادة المقررة فى الأجور بين 1000 و2000 جنيه، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، فضلاً عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، كما تضمنت الزيادة صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

زيادة أجور العاملين بالدولة

فى هذا الإطار، عدلت وزارة المالية قيم الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية، لتصبح 6000 جنيه للدرجة السادسة بدلًا من 4000 جنيه، الدرجة الخامسة 6250 جنيها بدلًا من 4500 جنيه، الدرجة الرابعة 6500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه، الدرجة الثالثة 6750 جنيه بدلًا من 5500 جنيه، الدرجة الثانية 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، الدرجة الأولى 7500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، درجة مدير عام 9000 جنيه بدلًا من 8000 جنيه، الدرجة العالية 10.000 جنيه بدلًا من 9000 جنيه، الدرجة الممتازة 12.000 جنيه بدلًا من 11.000 جنيه.

وأجازت الحكومة الجمع بين الزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات للعامل نفسه، وفق عدد من الشروط، وهى: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق علاوة الأجور، أما إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، وفى حالة كانت الزيادة فى المعاش أقل من علاوة الأجور استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.