مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. كواليس الظهور الأول لـ"سوزان نجم" في دور سيدة البغاء

مسلسل الحشاشين الحلقة 9 .. شهدت الظهور الأول للفنانة السورية سوزان نجم الدين، فى دور ألينار صاحبة أشهر دار بغاء وتجارة جوارى، والتي يذهب إليها زيد ابن سيحون محملًا بمهمة سرية جديدة كلفه بها قائده حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 ، تستمع “ألينار” بإنصات إلى حديث بن سيحون وهو يقول: سيدنا عايز يصنع حوريات، بنات جميلة عادية تحوليها إلى حوريات فى الشكل والكلام والنعومة، والخيال، لتجيبه: أوامر سيدنا تتحقق على طول، انا شغلتى ومتعتى فى الحياة، أنى أحول الخيال لحقيقة.

مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9

وضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 ، يواصل بن سيحون حديثه خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، مهددًا إلينار: هنا بيت السر، والسر إذا خرج تكون إلينار الجميلة مستعدة لحساب الآخر وعذاب نار جهنم، تقاطعة إلينار: اللى تصنع حوريات الجنة، لا يمكن يكون مصيرها جهنم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى هذا العمل الدرامى عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.