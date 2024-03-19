الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يأمر بتأهيل ابنه الحسين للقتال

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. اجتمع حسن الصباح وزوجته وأولاده فى قلعة آلموت، بعد فترة من الهروب والاختفاء فى رحلته من سجون الدولة السلجوقية إلى المقر الجديد للحشاشين فى قلعة آلموت.

قد تكون صورة ‏‏٤‏ أشخاص‏
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 9

استقبل حسن الصباح، نجله الأكبر الحسين على نحو غير متوقع، إذ توجه إليه بقوله: “مش آن الآوان تكون راجل ومقاتل”.

وكلف زيد بن سيحون ذراعه اليمنى، بإرسال الحسين إلى إحدى القلاع القريبة ليتلقى فيها تدريب مكثف حتى يصبح فارس شرس يخاف منه كل الفرسان، فقاطعته زوجته: "ليه هتبعده عننا؟".. ليرد الصباح: “الحسين مبقاش طفل.. آن الآوان نعتمد عليه”.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. أنا صاحب مفتاح الجنة كلمة السر في سيطرة الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 9| "حسن الصباح" يعلن دستور دولته: "هنا جهنم الأعداء"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 10 مساء غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، وتعاد الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 11 من نفس اليوم، والساعة 1:45 صباح و4:15 مساء اليوم التالى، مع إمكانية متابعة الحلقة فى أى وقت على منصة watch it مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة حصريًا على شاشة قناة dmc وdmc drama، وفق الجدول الزمنى للأعمال الدرامية التى تعرض على شاشتها على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

تجسد قصة مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر ميلاديًا، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.

txt

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دنيا زاد زوجة الصباح تصل قلعة آلموت

txt

مسلسل الحشاشين الحلقة 9 ل"كريم عبد العزيز".. موعد وقنوات العرض

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة التاسعة من الحشاشين الحشاشين الحلقة التاسعة الحشاشين الحلقة 9 الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

ذكروا في" الحشاشين".. البصاصون وسر علاقتهم بـ"الحيطان ليها ودان"

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دنيا زاد زوجة الصباح تصل قلعة آلموت

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. دولة الظلام تبدأ الانتقام والموت عقوبة الخائن

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

"ليفربول" مهتم بالتعاقد معه.. عمر مرموش: "اللعب مع صلاح شرف كبير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251