مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يأمر بتأهيل ابنه الحسين للقتال

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. اجتمع حسن الصباح وزوجته وأولاده فى قلعة آلموت، بعد فترة من الهروب والاختفاء فى رحلته من سجون الدولة السلجوقية إلى المقر الجديد للحشاشين فى قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 9

استقبل حسن الصباح، نجله الأكبر الحسين على نحو غير متوقع، إذ توجه إليه بقوله: “مش آن الآوان تكون راجل ومقاتل”.

وكلف زيد بن سيحون ذراعه اليمنى، بإرسال الحسين إلى إحدى القلاع القريبة ليتلقى فيها تدريب مكثف حتى يصبح فارس شرس يخاف منه كل الفرسان، فقاطعته زوجته: "ليه هتبعده عننا؟".. ليرد الصباح: “الحسين مبقاش طفل.. آن الآوان نعتمد عليه”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 10 مساء غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، وتعاد الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 11 من نفس اليوم، والساعة 1:45 صباح و4:15 مساء اليوم التالى، مع إمكانية متابعة الحلقة فى أى وقت على منصة watch it مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة حصريًا على شاشة قناة dmc وdmc drama، وفق الجدول الزمنى للأعمال الدرامية التى تعرض على شاشتها على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

تجسد قصة مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر ميلاديًا، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.