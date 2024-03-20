الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

الحلقة 9.. جثة داخل القصر بتوقيع "الصباح" والسلطان يعلن الحرب على الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

بينما عاد للتو سلطان الدولة السلجوقية ملكشاه منتصرًا فى حربه ضد جيش جورجيا، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، يفاجأ بتصرف استفزازى جديد من حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين التى اتخذت من قلعة الموت على أطراف الدولة السلجوقية حصنًا منيعًا لها.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 9

وقف السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك فى اندهاش تام خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين أمام حراس القصر وهم يهرعون إلى الداخل حاملين جثمان نديم الملك، ومعلق على قميصه رسالة من حسن الصباح قال فيها: من حسن الصباح إلى السلطان ملكشاه.. قتلنا مضحك الملك ونديمه، إعلانًا بأن آوان الضحك قد فات وآن آوان الجد، إن رفعت الظلم وابعدت عن الناس شر نظام الملك فالعهد بيننا موصول.

مسلسل الحشاشين

اعتبر نظام الملك جريمة الصباح دليل على قرب خطره وتهديده للدولة السلجوقية، ليعلن السلطان الحرب على حسن الصباح وأتباعه، وتتحرك قوات الجيش السلجوقى نحو قلعة آلموت حيث يقبع أتباع طائفة الحشاشين، وفى الجهة المقابلة، كان الصباح منشغلًا بتجهيز جنته المزعومة لأتباعه من حور عين ونبتة الحشيش السحرية لتخدير أتباعه وإيهامهم بأنهم قد دخلوا الجنة.

 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة 10

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى هذا العمل الدرامى عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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