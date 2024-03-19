مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. تفاصيل رسالة السلطان ملكشاه لـ"حسن الصباح"

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. مواجهة جديدة بين سلطان الدولة السلجوقية ملكشاه وحسن الصباح زعيم الحشاشين، بعد هروبه من محبسه واستيلائه على قلعة آلموت، إذ وجه إليه السلطان رسالة توعده خلالها بالقتل.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9

وسلطت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، الضوء على فحوى رسالة سلطان السلاجقة للصباح قال فيها:

من سلطان المسلمين إلى المارق حسن الصباح.. انت يا حسن ابن الصباح قد أظهرت دينًا جديدًا، تخدع به الناس وتغريهم على الخروج على ولى الزمان، وجمعت فرًا من جهال الجبال تكلمهم على مقتضى أمرهم فيذهبون ويغتالون الأبرياء، فهلا خرجت عن الضلالة وتركت الغواية وانضويت تحت راية الإسلام، والله إن جيوشي متوقفة على مجيئك أو مجئ ردك، فأرحم نفسك ونفوس اتباعك ولا تلقى بنفسك وبهم إلى التهلكه، ولا يغرنك قلعتك، فلو كانت برجًا من بروج السماء لهدمنا أركانها بعون الله سبحانه وتعالى.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9

وأمام التهديد الصريح من سلطان السلاجقة، حاول “الصباح” السيطرة على خوف اتباعه، ليؤكد لهم: “إيمانهم أقوى من أقوى جيوش الأرض”، وطلب من زيد بن سيحون كتابة رد للسلطان ينطوى على حيلة وخداع لتسكين غضب السلطان.

قال فيه: عندما وصلنى خطاب السلطان وضعته على الرأس والعين ورفعت رأسى زهوا من الفخر، ارجو من السلطان أن يسمع كلامى ولا يشاور فيه أحد خصوصًا نظام الملك، الذى يخلط الحق بالباطل والباطل بالحق، مولاى السلطان أكتب إليك حالى وانا لم ادعو لدين جديد أما طعنى في بنى العباس فهو حقيقى لأن بدايتهم ونهايتهم قامت على التزوير والفسق والفجور، أما قولك انى اخدع الجهال وادفعهم لقتل الناس فامنع موظفيك من الظلم والفساد وقتل النساء ونهب الرجال وانا امنع رجالى من إغاثة الملهوف ورد الظلم.

اقرأ ايضا

مسلسل الحشاشين

وجه “الصباح” سهامه أيضًا نحو صديقه القديم نظام الملك وزير الدولة السلجوقية، محاولًا الوقيعة بينه والسلطان بقوله: نظام الملك ينهب خزائن دولة الإسلام ويمنحها لأهله وأقاربه ليس للمظلومين فى هذا الزمان ملجأ إلا حسن الصباح، فامنع الظلم يمنتع حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

يذاع مسلسل الحشاشين الحلقة 10 مساء غدًا الأربعاء فى تمام الساعة 9:45 مساءًا، وتعاد الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 11 من نفس اليوم، والساعة 1:45 صباح و4:15 مساء اليوم التالى، مع إمكانية متابعة الحلقة فى أى وقت على منصة watch it مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة العاشرة حصريًا على شاشة قناة dmc وdmc drama، وفق الجدول الزمنى للأعمال الدرامية التى تعرض على شاشتها على مدار اليوم طوال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل الحشاشين

تجسد قصة مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر ميلاديًا، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي.