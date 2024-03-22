الجمعة 22 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد آذان المغرب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2024

اذان المغرب
اذان المغرب

يبحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب فى اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 /1445، حيث يتصدر اليوم الثاتي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 محركات البحث على جوجل.

 

موعد آذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان 2024 


وفي هذا السياق يرصد موقع جريدة “الدستور” خلال التقرير التالي موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445.

 

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أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

 

يكون موعد اذان المغرب فى اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 فى الساعة السادسة مساءا و8دقائق.


عدد ساعات الصيام اليوم


وتبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445:  13 ساعة و31 دقيقة.

السحور: 2:14
الإمساك: 4:14

مواقيت الصلاة لليوم الثاني عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445:

الفجر 4:34
الشروق 6:01
الظهر 12:03
العصر 3:29
صلاة المغرب 6:05
العشاء 7:23

 

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أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024

 

 

دعاء عند سماع الأذان


اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَاقَاضِيَ الحَاجَاتِ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّتِ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.

 

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شيخ الأزهر: الصيام وعبادة التفكر مترابطان والصوم من أقوى الطرق للتفكُّر

 

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

 

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي.


اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَطَعْنَاكَ فِي أَحَبِّ الأشْيَاءِ إِلَيْكَ أَنْ تُطَاعَ فِيْهِ، الإيمَانِ بِكَ، وَالإِقْرَارِ بِكَ، وَلَمْ نَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الأَشْيَاءِ أَنْ تُعْصَى فِيْهِ ؛ الكُفْرِ وَالجَحْدِ بِكَ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَنَا مَا بَيْنَهُمَا.

 

اللَّهُمَّ خُذْ بِنَوَاصِينَا لِِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلِمَا تُحِبُّ مِنَ العَمَلِ وَتَرْضَى.
 

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