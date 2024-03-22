بين الكوميدى والأكشن.. أفلام عيد الفطر المبارك 2024

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بين الكوميدى والأكشن تدور الأحداث.. أفلام عيد الفطر المبارك 2024

وتنشر “الدستور” خلال التقرير التالى أفلام عيد الفطر المبارك.

أفلام عيد الفطر المبارك 2024

فيلم على الماشى

فيلم "على الماشى" للمثل الكوميدى على ربيع من ضمن الأفلام المنتظر عرضها فى أيام عيد الفطر المبارك ، ومنذ وقت قصير قام الممثل على ربيع بطل الفليم بنشر بوستر ترويجى للفيلم ظهر خلاله ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آيه سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري للمنتج يوسف الطاهر.

فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "على الماشى" هو من الأفلام الكوميدى المنتظر أيضا طرحها فى عطلة عيد الفطر المبارك 2024 ، وهو من بطولة مي سليم وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطاهر أبو ليلة وعارفة عبدالرسول وغيرهم كثير من الفنانين، وتدور أحداثه حول الفنانة مي سليم التي تجمعها قصة حب بالفنان أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل كما أنه يتناول الحديث عن الطبقة المتوسطة، ويصنف العمل جمهور عام إذ يستطيع أن يشاهده جميع الفئات العمرية، كما أنه يحمل كثيرا من المشاعر الممزوجة بين البكاء والضحك والحب.

فيلم ولنا فى الحب خيال

فيلم "ولنا فى الحب خيال " هو من الأفلام الرومانسية الى يندر تواجدها فى الساحة السينمائية التى اهتمت بأفلام الكوميديا والأكشن.

تدور أحداثه في إطار رومانسي حول الأستاذ الجامعي الذي تقتحم حياته طالبة فتتطور الأحداث ليجد نفسه متورطا بعلاقتها مع حبيبها ثم يقع في حبها هو أيضًا، ومن الأبطال المشاركين في هذا العمل الفنان أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق وفريدة ومن تأليف وإخراج سارة رزيق.

فيلم أرض جهنم

فيلم "أرض جهنم" من الأفلام الأكوميديا وسوف يتم طرحه فى عيد المبارك.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول الشاب الذي يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة ثم تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال وتبدأ الأحداث في التطور.

فيلم "شقو"

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف و دينا الشربيني وأمينة خليل وتايسون وعباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون الذين يمارسون أعمالهم الإجرامية بمساعدة العديد من الشخصيات الأخرى التي تشارك في العمل.

فيلم "أهل الكهف"

فيلم "أهل الكهف" هو واحد من الأفلام المنتظر طرحها تدور الأحداث حول ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن آخر ثم يعيشون صراعاً قوياً معه، ومن أبطال هذا العمل الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وتايسون ومحمد فراج وبيومي فؤاد وصبري فواز ومجموعة من كبار الفن، كما أنه من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم فرقة الموت

فيلم «فرقة الموت» تدور أحداثه في إطار الأكشن كما أنه من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعصام عمر.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" واحد من الأفلام المنتظر طرحها خلال عيد الفطر 2024 وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المهندس المعماري المتزوج من هنا الزاهد ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيء يغير مسار حياتهما بالكامل فتصبح سعيدة.