موسيقى أفلام راجح داود في مكتبة الإسكندرية الإثنين

تقيم مكتبة الإسكندرية ندوة عن موسيقى أفلام راجح داود ونقاش مفتوح، بحضور د.راجح داود وذلك فى السادسة من مساء الاثنين الموافق 26 فبراير بمكتبة الإسكندرية.

موسيقي تصويرية لراجح داود

الأفلام التي وضع لها موسيقى تصويرية مع المخرج والمؤلف داوود عبد السيد:" الصعاليك 1985، البحث عن سيد مرزوق 1990، الكيت كات 1990، سارق الفرح 1994، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي 2001، رسائل البحر 2010، قدرات غير عادية 2015 مع المخرجة إيناس الدغيدي، مذكرات مراهقة 2001، كلام الليل، الباحثات عن الحرية 2005 مع المخرج محمد كامل القليوبي، البحر بيضحك ليه، خريف آدم 2002، وأفلام أخرى مثل القاتلة، عام 1991، عصافير النيل 2010، الراعي والنساء عام 1991، الصرخة عام 1991، الكلام في الممنوع 2000، حفار البحر عام 2001، أم الغلابة عام 2001، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال، الإنسان والفنار - فيلم تسجيلى، اختفاء جعفر المصري.

نبذة عن الفنان الدكتور راجح داود

راجح سامي داوود (23 نوفمبر 1954 -) ملحن ومؤلف موسيقي مصري، لديه العديد من المؤلفات الموسيقية وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية.

حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) في التأليف الموسيقى 1977، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى (ماجستير الآداب) وشهادة الدكتوراه من أكاديمية فيينا للموسيقى.

عمل كأستاذ بقسم التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، ويتولى حاليًا منصب مشرف عام على وحدة التأليف الموسيقي بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.

نال داود العديد من الجوائز؛ منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافةعام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية، جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003، وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني ( بلاد الأباة الهداة الكرام.)