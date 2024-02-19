الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

موسيقى أفلام راجح داود في مكتبة الإسكندرية الإثنين

راجح داود
راجح داود

تقيم مكتبة الإسكندرية ندوة عن موسيقى أفلام راجح داود ونقاش مفتوح، بحضور د.راجح داود وذلك فى السادسة من مساء الاثنين الموافق 26 فبراير بمكتبة الإسكندرية.

موسيقي تصويرية لراجح داود

الأفلام التي وضع لها موسيقى تصويرية مع المخرج والمؤلف داوود عبد السيد:" الصعاليك 1985، البحث عن سيد مرزوق 1990، الكيت كات 1990، سارق الفرح 1994، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي 2001، رسائل البحر 2010، قدرات غير عادية 2015 مع المخرجة إيناس الدغيدي، مذكرات مراهقة 2001، كلام الليل، الباحثات عن الحرية 2005 مع المخرج محمد كامل القليوبي، البحر بيضحك ليه، خريف آدم 2002، وأفلام أخرى مثل القاتلة، عام 1991، عصافير النيل 2010، الراعي والنساء عام 1991، الصرخة عام 1991، الكلام في الممنوع 2000، حفار البحر عام 2001، أم الغلابة عام 2001، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال، الإنسان والفنار - فيلم تسجيلى، اختفاء جعفر المصري.

نبذة عن الفنان الدكتور راجح داود

راجح سامي داوود (23 نوفمبر 1954 -) ملحن ومؤلف موسيقي مصري، لديه العديد من المؤلفات الموسيقية وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية.

حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) في التأليف الموسيقى 1977، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى (ماجستير الآداب) وشهادة الدكتوراه من أكاديمية فيينا للموسيقى.

عمل كأستاذ بقسم التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، ويتولى حاليًا منصب مشرف عام على وحدة التأليف الموسيقي بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.

نال داود العديد من الجوائز؛ منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافةعام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية، جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003،  وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني ( بلاد الأباة الهداة الكرام.)

مكتبة الاسكندرية راجح داود ونقاش مفتوح بحضور الدكتور راجح داود وذلك فى تمام السادسة من مساء الاثنين الموافق 26 فبراير مكتبة الإسكندرية المدخل الرئيسي رسائل البحر مواطن ومخبر وحرامي

الأكثر قراءة

قبل جلسة "العدل الدولية".. ما هى أبرز الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين