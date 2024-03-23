السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد صلاة عيد الفطر 2024.. وأول أيام العيد وفقا للحسابات الفلكية

موعد صلاة عيد الفطر
موعد صلاة عيد الفطر 2024

تتصاعد حدة البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 وذلك قبيل أيام فقط من استطلاع هلال شهر شوال 1445 - 2024 من قبل دار الإفتاء المصرية وتحديد أول أيام العيد عقب التأكد من يثبوت الهلال من عدمه من خلال اللجنة الشرعية الموكلة برؤية هلال الشهور الهجرية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

نعرض للقراء موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للحسابات الفلكية والتي جاءت كما يلي:-

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة سوهاج في تمام الساعة 6:00 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:53 صباحا.

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من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6:00 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6:05 صباحا.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في محافظة الأقصر في تمام الساعة 6:00 صباحا.

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