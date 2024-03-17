الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

يا ليلة العيد| موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وبعض المحافظات

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

يتصدر السؤال عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات محركات البحث في مصر مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وصلاة العيد تعتبر من أكثر الطقوس الدينية التي ينتظرها المسلمون كبار وصغار للتعبير عن بهجة عيد الفطر بالتجمعات في الساحات الكبرى والمساجد التي تتزين لاستقبال آلاف المصلين في كل ربوع مصر. 

صلاة عيد الفطر 2024 

 وفيما يلي، سنستعرض موعد صلاة عيد الفطر لعام 2024 وفقا لإعلانات المعهد القومي للبحوث الفلكية.

إقرأ أيضًا: 

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

موعد عيد الفطر 2024 في مصر 

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صحفي عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك فلكيًا، حيث أشار إلى أن يوم 10 أبريل 2024 سيكون هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد رصد موعد غرة شهر رمضان المُعظم 1445هـ، وأوضح أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

تصل لـ 5 أيام| عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين

تعرف على موعد عيد الفطر 2024 / 1445 والإجازات المتبقية في العام الحالي

 موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 

 

تقام صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة هو في تمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 إبريل.

موعد صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات في مصر لعام 2024:

- في الإسكندرية: تقام صلاة عيد الفطر في الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الأربعاء.

- في العريش: تقام صلاة عيد الفطر في  العريش في تمام الساعة 5.47  صباح يوم الأربعاء.

- في الفيوم: تقام صلاة عيد الفطر في الفيوم في تمام الساعة 6.00 صباح يوم الأربعاء.

- في السويس: تقام صلاة عيد الفطر في السويس في تمام الساعة 5:53  صباح يوم الأربعاء.

- في الغربية: تقام صلاة عيد الفطر في الغربية في تمام الساعة 5.58 صباح يوم الأربعاء.

 

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024 

  • "بقدوم عيد الفطر السعيد، تتحسن الأيام وتمتلئ بالبهجة، ونقدم لكم باقة من الأماني، راجين من الله أن يُعيد هذا العيد علينا وعليكم بالأمن والإيمان، وأن يحفظ الأمة العربية والإسلامية".
  • "أهنئكم بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يُعيده علينا وعليكم بالمحبة والسلام والأمان".
  • "بكل سرور، أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لكم دوام الصحة والعافية".

 

txt

تعرف على موعد عيد الفطر 2024 / 1445 والإجازات المتبقية في العام الحالي

txt

موعد عيد الفطر 2024 |العطلات الرسمية للموظفين عام 2024 بعد العيد

عيد الفطر صلاة عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر 2024 موعد صلاة عيد الفطر رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024 أول أيام عيد الفطر صلاة عيد الفطر في الإسكندرية صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة

مواد متعلقة

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

الأكثر قراءة

الخارجية: فتح باب التسجيل بشأن تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. الكبير يوافق على رحلة مربوحة مع حزلقوم

زوجة قاضي مصري تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الروسية

سعد الصغير: "بوسى" هى اللى حبست طليقها السابق وعندى شهود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد