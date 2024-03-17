يا ليلة العيد| موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وبعض المحافظات

يتصدر السؤال عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات محركات البحث في مصر مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وصلاة العيد تعتبر من أكثر الطقوس الدينية التي ينتظرها المسلمون كبار وصغار للتعبير عن بهجة عيد الفطر بالتجمعات في الساحات الكبرى والمساجد التي تتزين لاستقبال آلاف المصلين في كل ربوع مصر.

صلاة عيد الفطر 2024

وفيما يلي، سنستعرض موعد صلاة عيد الفطر لعام 2024 وفقا لإعلانات المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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موعد عيد الفطر 2024 في مصر

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صحفي عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك فلكيًا، حيث أشار إلى أن يوم 10 أبريل 2024 سيكون هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد رصد موعد غرة شهر رمضان المُعظم 1445هـ، وأوضح أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

تقام صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة هو في تمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 إبريل.

موعد صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات في مصر لعام 2024:

- في الإسكندرية: تقام صلاة عيد الفطر في الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الأربعاء.

- في العريش: تقام صلاة عيد الفطر في العريش في تمام الساعة 5.47 صباح يوم الأربعاء.

- في الفيوم: تقام صلاة عيد الفطر في الفيوم في تمام الساعة 6.00 صباح يوم الأربعاء.

- في السويس: تقام صلاة عيد الفطر في السويس في تمام الساعة 5:53 صباح يوم الأربعاء.

- في الغربية: تقام صلاة عيد الفطر في الغربية في تمام الساعة 5.58 صباح يوم الأربعاء.

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