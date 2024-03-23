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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 رمضان 2024

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

موعد آذان المغرب اليوم السبت 13 رمضان 2024 - 23 مارس محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا خاصة مع الشهر الكريم لرغبة الملايين من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية في تحديد توقيت الإفطار في كل محافظة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد آذان المغرب اليوم السبت 13 رمضان 2024

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيانها اليوم موعد آذان المغرب اليوم السبت 13 رمضان 2024 في كافة محافظات الجمهورية والتي جاءت كما يلي:-

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 في تمام الساعة 6:08 مساءا وعدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و40 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 في تمام الساعة 6:14 مساءا وعدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و40 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

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موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 في تمام الساعة 6:07 مساءا وعدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و40 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 في تمام الساعة 6:02 مساءا وعدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و40 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 في تمام الساعة 6:24 مساءا وعدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و40 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

موعد آذان صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم السبت 13 رمضان 1445 - 23 مارس 2024 في تمام الساعة 6:04 مساءا وعدد ساعات الصيام بلغت نحو 13 ساعة و40 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان السبت 23-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

دعاء قبل السحور اليوم السبت 13 رمضان عام 2024

أدعية ما قبل الإفطار اليوم 

اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا.. وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا.. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات.. وأقلني فيه من الخطايا والفهوات.. ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والأفات.. وأشرح وأمن صدري بأمانك.. اللهم اجعلني لما من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا.. وأروقني من حيث لا نحتسب رزقا حلال واسعا.

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