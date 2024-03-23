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أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل شاورما الدجاج التركى فى المنزل

شاورما الدجاج التركي
شاورما الدجاج التركي

مع اقتراب العشر الأوائل من شهر رمضان 2024 من الانتهاء يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث يحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل شاورما الدجاج التركي 

وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل شاورما الدجاج التركي بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار لإفطار شهر رمضان.

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المقادير:

كيلو صدور الدجاج.
خبز البيتا.
أربع فصوص ثوم.
خس مبشور.
شرائح بصل.
ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
ملعقة صغيرة من بودرة البصل.
ملعقة صغيرة كمون.
نصف ملعقة صغيرة قرفة.
نصف ملعقة صغيرة كركم.
كوب مايونيز.
نصف كوب زبادي.
نصف كوب كاتشب.
نصف كوب صلصة.
ملعقة كبيرة بابريكا. 
ملعقة متوسطة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة ملح.
عصير ربع كوب ليمون.
زيت زيتون.

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خطوات تحضير الشاورما الدجاج التركي


الخطوة الأولى:
ابدأ بتقطيع صدور الدجاج إلى نصفين (أفقيًا) حتى يتم طهيها بشكل أسرع وبشكل متساوي.

الخطوة الثانية:
بعد ذلك، خذ وعاءً نظيفًا كبيرًا بما يكفي لتتبيل الدجاج، ثم تصب الزبادي، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ومسحوق البصل، ومسحوق الكمون، ومسحوق الكركم، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، مسحوق الثوم ومسحوق القرفة والملح ومسحوق الفلفل الحار إذا أردت إضافة بعض البهارات.

الخطوة الثالثة:
تخلط جميع المكونات جيداً ثم توضع الدجاج فيها. تأكد من أن قطع الدجاج مغطاة جيداً بالتتبيلة، وتغطيتها بغطاء أو غلاف بلاستيكي وضعها في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

الخطوة الرابعة:
أثناء نقع الدجاج، حان الوقت لتحضير صلصة الشاورما. اخلطي أربع فصوص من الثوم والمايونيز وصلصة الفلفل الحلو والكاتشب وملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشة من الفلفل الأسود ورشة ملح وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الخطوه الخامسة:
بعد ساعة، أخرجي الدجاج من الثلاجة وسخني مقلاة بالقليل من الزيت. دع الدجاج يقلى حتى ينضج بشكل متساوي.
الخطوة السادسة:
للحصول على تلك النكهة المدخنة ، سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ثم اترك اللحم يخبز لمدة 20 دقيقة تقريبًا. عند الانتهاء ، يجب أن ترى القليل من الفحم على الدجاج.

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الخطوة السابعة:
بدلاً من ذلك، إذا كان لديك مقلاة شواء، فكل ما عليك فعله هو صب القليل من الزيت عليها وطهيها جيدًا حتى تبدأ في رؤية بعض الفحم على السطح.

الخطوة الثامنة:
بمجرد أن يصبح الدجاج جاهزًا ، أخرجه وقطعه إلى قطع أصغر، ستقلى البصل بعد ذلك لبضع دقائق.

الخطوة التاسعة:
بعد ذلك، خذ خبز البيتا وقم بتسخينه في مقلاة نظيفة لمدة 20 ثانية على كل جانب، بعد ذلك، وزعي القليل من صلصة الشاورما وضعي طبقة من البصل المقلي، والخس المبشور وقطع الدجاج.
الخطوة العاشرة:
قبل لفها في غلاف، قم برش المزيد من الصلصة لمزيد من النكهة.

الخطوة الحادية عشرة:

قم بلف المكونات بحذر في الغلاف مرة واحدة ، وقم بطي الجانبين الأيسر والأيمن مرة واحدة وأكمل اللفة حتى تصبح محكمة.

الخطوة الثانية عشرة:
انقله بحذر إلى المقلاة واتركه يسخن على كل جانب لمدة 20 ثانية حتى تغلق الحواف.
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