بدأ مبكرا عن موعده.. تعرف على كيفية الوقاية من الحساسية بسبب موسم التلقيح

يصل موسم الحساسية مبكرًا وقويًا هذا العام في العالم بسبب التغيرات المناخية المفاجئة ويؤثر على أكثر من 800 مليون شخص حول العالم، حيث ترتفع أعداد حبوب اللقاح بسبب تغير المناخ، مما يسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون.

وأتى موسم الحساسية هذا العام أبكر وأقوى من المتوقع، ويعاني الكثير من الناس من حكة في العيون وسيلان الأنف وأعراض أخرى للحساسية الموسمية.

وحسب موقع "Hindustan times"، وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية ان هناك أشياء يمكن للناس القيام بها لتشعر بالتحسن خلال هذا الموسم الربيعي.



تقول الدكتورة راشنا مارك أنه عادة ينتشر عدد كبير من حبوب اللقاح في العالم خلال شهر أبريل، ولكن هذا العام انتشرت حبوب اللقاح في منتصف شهر فبراير، ووجدت أن حبوب لقاح الأشجار كانت بالفعل عند مستوى معتدل وزاد معدلها في بداية شهر مارس.

هذا الموسم سيكون أطول من الأعوام السابقة

على الرغم من انه كان شتاءً معتدلًا جدًا، لكننا كعلماء في الطبيعة لم نكن نتوقع أن يكون موسم التلقيح مبكرًا جدًا، ونعتقد أن هذا الموسم سيكون أطول من الأعوام الأخرى، على افتراض أن الطقس يظل دافئا فتغير المناخ أدى إلى مواسم حساسية أطول وأكثر شدة .



ما هي المدن التي لديها أسوأ تصنيف؟

تصدر مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية تصنيفًا سنويًا لأكثر المدن تحديًا للعيش فيها إذا كنت تعاني من الحساسية، استنادًا إلى استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وعدد حبوب اللقاح وعدد متخصصي الحساسية المتاحين.

وفي هذا العام، كانت المراكز الخمسة الأولى هي ويتشيتا بولاية كانساس؛ فيرجينيا بيتش، فيرجينيا؛ غرينفيل، كارولينا الجنوبية؛ دالاس وأوكلاهوما سيتي اي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أسوأ دولة هذا العام في الفصل الربيعي.

ما هي حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية؟

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية الموسمية في وقت مبكر من الربيع، وحبوب لقاح الأشجار هي السبب الرئيسي.

بعد ذلك يتم تلقيح الأعشاب، تليها الأعشاب الضارة في أواخر الصيف وأوائل الخريف، وتشمل بعض حبوب لقاح الأشجار الأكثر شيوعًا والتي تسبب الحساسية خشب البتولا والأرز وخشب القطن والقيقب والدردار والبلوط والجوز.

و وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، الأعشاب التي تسبب الأعراض تشمل برمودا، جونسون، الجاودار وكنتاكي البلو جراس.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالحساسية بسبب حبوب اللقاح ؟

الخطوة الأفضل والأولى للسيطرة على الحساسية هي تجنب التعرض لها، إن القول أسهل من الفعل ولكن عندما يرغب الجميع في الاستمتاع بالطقس الربيعي، للوقاية من مشاكل الحساسية، أبقِ النوافذ مغلقة في المنزل وفي السيارة، وتجنب الخروج عندما تكون أعداد حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها، وقم بتغيير الملابس عند عودتك إلى المنزل.

كيفية تخفيف أعراض الحساسية

أول شيء يجب اكتشافه هو ما الذي تعاني من حساسية تجاهه على وجه التحديد، فالعديد من الناس في العالم لديهم حساسية تجاه عدة أشياء في وقت واحد، ويمكن لأخصائيي الحساسية إجراء اختبارات لمحفزات مختلفة.

يمكن استعمال بخاخات الأنف المتاحة دون وصفة طبية لانها تساعد في تخفيف الأعراض، ولكنها تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ مفعولها، لذا من الأفضل البدء بها في أوائل شهر مارس.

بالنسبة للأطفال الصغار والأشخاص الذين يجب عليهم تناول العديد من أدوية الحساسية المختلفة، يمكن أن تساعد العلاجات المناعية على شكل حقن وقطرات عن طريق الفم في إزالة حساسية الجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية، وعلاج الأعراض من جذورها.