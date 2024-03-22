الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

بدأ مبكرا عن موعده.. تعرف على كيفية الوقاية من الحساسية بسبب موسم التلقيح

الجهاز التنفسي
الجهاز التنفسي

يصل موسم الحساسية مبكرًا وقويًا هذا العام في العالم بسبب التغيرات المناخية المفاجئة ويؤثر على أكثر من 800 مليون شخص حول العالم، حيث ترتفع أعداد حبوب اللقاح بسبب تغير المناخ، مما يسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون.

وأتى موسم الحساسية هذا العام أبكر وأقوى من المتوقع، ويعاني  الكثير من الناس من حكة في العيون وسيلان الأنف وأعراض أخرى للحساسية الموسمية.

وحسب موقع "Hindustan times"، وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية ان هناك أشياء يمكن للناس القيام بها لتشعر بالتحسن خلال هذا الموسم الربيعي.

txt

لماذا تعتبر حبوب الإجهاض خطيرة بدون وصفة طبيب؟


تقول الدكتورة راشنا مارك أنه عادة ينتشر عدد كبير من حبوب اللقاح في العالم خلال شهر أبريل، ولكن هذا العام انتشرت حبوب اللقاح في منتصف شهر فبراير، ووجدت أن حبوب لقاح الأشجار كانت بالفعل عند مستوى معتدل وزاد معدلها في بداية شهر مارس.

 هذا الموسم سيكون أطول من الأعوام السابقة

على الرغم من انه كان شتاءً معتدلًا جدًا، لكننا كعلماء في الطبيعة لم نكن نتوقع  أن يكون موسم التلقيح مبكرًا جدًا، ونعتقد أن هذا الموسم سيكون أطول من الأعوام الأخرى، على افتراض أن الطقس يظل دافئا فتغير المناخ أدى إلى مواسم حساسية أطول وأكثر شدة .

txt

استشارى أمراض حساسية الصدر يوضح الفرق بين الالتهاب الرئوى والنزلة الشعبية


ما هي المدن التي لديها أسوأ تصنيف؟

تصدر مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية تصنيفًا سنويًا لأكثر المدن تحديًا للعيش فيها إذا كنت تعاني من الحساسية، استنادًا إلى استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، وعدد حبوب اللقاح وعدد متخصصي الحساسية المتاحين.

وفي هذا العام، كانت المراكز الخمسة الأولى هي ويتشيتا بولاية كانساس؛ فيرجينيا بيتش، فيرجينيا؛ غرينفيل، كارولينا الجنوبية؛ دالاس وأوكلاهوما سيتي اي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أسوأ دولة هذا العام في الفصل الربيعي.

ما هي حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية؟

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية الموسمية في وقت مبكر من الربيع، وحبوب لقاح الأشجار هي السبب الرئيسي. 
بعد ذلك يتم تلقيح الأعشاب، تليها الأعشاب الضارة في أواخر الصيف وأوائل الخريف، وتشمل بعض حبوب لقاح الأشجار الأكثر شيوعًا والتي تسبب الحساسية خشب البتولا والأرز وخشب القطن والقيقب والدردار والبلوط والجوز.

و وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، الأعشاب التي تسبب الأعراض تشمل برمودا، جونسون، الجاودار وكنتاكي البلو جراس.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالحساسية بسبب حبوب اللقاح ؟

الخطوة الأفضل والأولى للسيطرة على الحساسية هي تجنب التعرض لها، إن القول أسهل من الفعل ولكن عندما يرغب الجميع في الاستمتاع بالطقس الربيعي، للوقاية من مشاكل الحساسية، أبقِ النوافذ مغلقة في المنزل وفي السيارة، وتجنب الخروج عندما تكون أعداد حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها، وقم بتغيير الملابس عند عودتك إلى المنزل.

كيفية تخفيف أعراض الحساسية

أول شيء يجب اكتشافه هو ما الذي تعاني من حساسية تجاهه على وجه التحديد، فالعديد من الناس في العالم  لديهم حساسية تجاه عدة أشياء في وقت واحد، ويمكن لأخصائيي الحساسية إجراء اختبارات لمحفزات مختلفة.

 

 

txt

مع تباين درجات الحرارة.. كيف يمكن الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي؟

يمكن استعمال بخاخات الأنف المتاحة دون وصفة طبية لانها تساعد في تخفيف الأعراض، ولكنها تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ مفعولها، لذا من الأفضل البدء بها في أوائل شهر مارس.

بالنسبة للأطفال الصغار والأشخاص الذين يجب عليهم تناول العديد من أدوية الحساسية المختلفة، يمكن أن تساعد العلاجات المناعية على شكل حقن وقطرات عن طريق الفم في إزالة حساسية الجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية، وعلاج الأعراض من جذورها.

موسم الانقلاب الربيعي الربيع حالات الحساسية من حبوب اللقاح موسم التلقيح حبوب اللقاح

مواد متعلقة

إنذار خطير للنساء.. ما العلاقة بين تأخر الدورة الشهرية وسرطان عنق الرحم؟

عدد ساعات الصيام فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان 2024

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الجمعة 22 مارس 2024

موعد آذان المغرب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم لعام 2024

أفكار هدايا عيد الأم لعام 2024.. ورود مع بعض الهدايا الأخرى

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل في المنزل

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كفتة داوود باشا في المنزل بوصفة سهلة

القرنفل رمز للاحتفال.. 15 حقيقة عالمية عن عيد الأم

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟