لماذا تعتبر حبوب الإجهاض خطيرة بدون وصفة طبيب؟

أثار ظهور حبوب الإجهاض المتاحة دون وصفة طبية في السنوات الأخيرة جدلًا حول العالم، في حين أن المدافعين يدعمون الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، فقد أثيرت مخاوف بشأن سلامة وفعالية تلك الحبوب، وعلى الرغم من أن حبوب الإجهاض المتاحة دون وصفة طبية سهلة ومريحة، إلا أنها تشكل مخاطر جسيمة على صحة المرأة.

مخاطر حبوب الإجهاض

إن توفر حبوب الإجهاض التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وطبيعتها يجعلها خيارًا جذابًا للنساء اللاتي يواجهن حالات حمل غير مرغوب فيها، وبدون الحاجة إلى وصفة طبية أو زيارة الطبيب، يمكن لهذه الأدوية أن توفر إحساسًا بالحرية والخصوصية عند اتخاذ القرارات الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، في المناطق التي يُحظر فيها الإجهاض أو يُوصم به على نطاق واسع، قد يُنظر إلى حبوب الإجهاض التي لا تستلزم وصفة طبية على أنها الخيار الوحيد لإنهاء الحمل، وهو ما يشكل مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم. على عكس العقاقير الطبية، غالبًا ما يتم الحصول على حبوب الإجهاض التي لا تستلزم وصفة طبية من مصادر غير موثوقة مثل البائعين عبر الإنترنت والمتاجر السوداء، ولذلك لا يمكن ضمان جودة وكمية وسلامة هذا الدواء.

إن استخدام الأدوية المزيفة أو دون المستوى المطلوب يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل الإجهاض والنزيف والعدوى والوفاة.

ويقول المختصون إن أحد أهم المخاطر المرتبطة بالإجهاض الذاتي هو نقص الرعاية الطبية، بدون التوجيه المناسب من الطبيب،و قد لا تكون المرأة على دراية بموانع الاستعمال المحتملة، أو الحالات الحالية، أو المشكلات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول حبوب الإجهاض ذاتيًا قد يؤخر إمكانية الانجاب في المستقبل، ويؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.