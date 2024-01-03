أجبرني على الإجهاض 3 مرات.. سيدة تخلع زوجها في القاهرة

“أجبرنى على الإجهاض 3 مرات مبررا ذلك بأنه مازال سنه صغير ويريد الاستمتاع بحياته قبل إنجاب أطفال” بهذه الكلمات بدأت بسمة.م دعواها التى حررتها أول أيام العام الجديد 2024 بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

وقالت الزوجة، فى دعواها:"تعرفت عليه وأنا طالبة بالجامعة فأنا أكبر منه بـ3 سنوات، وبرغم ذلك نشبت بيننا قصة حب كبيرة استمرت لسنوات وانتهت بالزواج بعد إلحاح منه بالزواج والاستقرار".

كنت مثل أي زوجة لدى رغبة فى الاستقرار وإنجاب أطفال منه، لكن منذ زواجنا، وهو طلب منى تأخير الحمل فترة، حتى نستمتع بحياتنا أولا فلم اعترض.

تابعت بسمة "بعد سنة ونصف من زواجنا أجبرنى فيهم على الإجهاض مرتين، حتى تطورت العلاقة بيننا كثيرا وأصبحنا فى مشاكل وخلافات دائمة، ثم اكتشفت ارتباطه بعلاقة عاطفية مع سيدة مطلقة من أقارب زوجة شقيقه، وبينهم مكالمات ومقابلات كثيرة.

تركت منزل الزوجية وبعد محاولات كثيرة من حماتى لإصلاح الأمر بيننا عودت مرة أخرى ووعدنى حينها بأنه سيكون مخلص لي ولن يتحدث معها مرة أخرى.

وتابعت الزوجة: على الرغم من كل هذه الوعود حملت مرة أخرى، لكنه تشاجر معي وأجبرنى على الإجهاض أيضًا، حتى حذّرني طبيبي الخاص من إجهاد كبير فى الرحم سيتسبب فى نزيف ومشاكل كثيرة تمنعنى من الحمل والانجاب مرة أخرى".

حينها أخبرنى زوجي بعدم رغبته فى الإنجاب ووضح لى بأننا تعجّلنا كثيرًا فى الزواج، وهو لم يستطع تحمل مسؤولية طفل منى وهو لا يعلم إذا كان بمقدرته الاستمرار معى أم لا، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة بالقاهرة لخلعه بعد رفضي أى حلول ودية.