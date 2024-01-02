“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

"جوزي كان بخيل وبيحاسبني على أي فلوس حتى ذهبي من قبل ما اتجوز عينه عليه».. بهذه الكلمات روت «سماح. ش»، مأساتها أمام محكمة الآسرة.

وبدأت السيدة الثلاثينية تروي حكايتها قائلة: «أنا ولدت يتيمة بسبب وفاة والدي قبل مولدي وكان لي عدد كبير من الأشقاء يصل إلى أربعة رجال وفتاة وكنت أنا آخر فتاة بينهم وكنت المدللة من جميع أشقائي والجميع كان يتولى تربيتي كأنني ابنتهم وهكذا كنت وهكذا عشت وترعرعت أحترم جميع أشقائي وأكن لهم بالمعروف».

ووتابعت أنها عندما أنه تعليمها الجامعي سعت للتوظيف في إحدى المدارس الحكومية حتى نجحت في الالتحاق بالمسابقات التعليمية وتم تعيينها ولكن تأخرت في الزواج حتى تم زواجها وهي في منتصف الثلاثينات، وبسبب اعتمادها على نفسها والعمل منذ التخرج فتمكنت من أن تكون لنفسها بعض المبالغ المالية لتجهيز نفسها وكذلك شراء كمية من المصوغات الذهبية.

وأوضحت أنه عندما جاءت فرصتها للزواج تزوجت من موظف ولكن كان يعيبه البخل فكان يحاسبها على مصروف البيت وكان يطلب منها أن تضع أموالها ومرتبها باستمرار في مصاريف البيت كما كان يريد التحكم بها ومنعها عن آسرتها وهذا ما كانت تتصدى له باستمرار لكن عندما تعرض شقيقها لآزمة مالية وقررت مساعدتها كغيرها من أشقائها بمبلغ مالي قررت أن تبيع أحد مصوغاتها - خاتم ذهب- ولكن عندما علم أستاء وحاول التعدي عليها بالضرب.

وهذا ما جعلها ترفض ذلك وقررت أن تذهب لبيت آسرتها وعقب ذلك تركها ولم يذهب لمصالحتها وعندما عادت له عقب فترة زمنية تصل لشهور عادت له وحاولت ان تتحمل حتى لا يتم الانفصال عقب الزواج ولكن عقب ذلك كان تم الحمل ولكن تجدد الخلاف بينهما بسبب بخله وسوء تصرفه في الأمور بينهما وقررت الانفصال عنه وعندما رفض بالطرق الطبيعية قررت اللجوء للقضاء خاصة أنه كان همجي ويحاول دائمًا التعدي عليها فقررت إقامة دعوى طلاق.