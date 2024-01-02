الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

محكمة الآسرة
محكمة الآسرة

"جوزي كان بخيل وبيحاسبني على أي فلوس حتى ذهبي من قبل ما اتجوز عينه عليه».. بهذه الكلمات روت «سماح. ش»، مأساتها أمام محكمة الآسرة.

وبدأت السيدة الثلاثينية تروي حكايتها قائلة: «أنا ولدت يتيمة بسبب وفاة والدي قبل مولدي وكان لي عدد كبير من الأشقاء يصل إلى أربعة رجال وفتاة وكنت أنا آخر فتاة بينهم وكنت المدللة من جميع أشقائي والجميع كان يتولى تربيتي كأنني ابنتهم وهكذا كنت وهكذا عشت وترعرعت أحترم جميع أشقائي وأكن لهم بالمعروف».

ووتابعت أنها عندما أنه تعليمها الجامعي سعت للتوظيف في إحدى المدارس الحكومية حتى نجحت في الالتحاق بالمسابقات التعليمية وتم تعيينها ولكن تأخرت في الزواج حتى تم زواجها وهي في منتصف الثلاثينات، وبسبب اعتمادها على نفسها والعمل منذ التخرج فتمكنت من أن تكون لنفسها بعض المبالغ المالية لتجهيز نفسها وكذلك شراء كمية من المصوغات الذهبية.

وأوضحت أنه عندما جاءت فرصتها للزواج تزوجت من موظف ولكن كان يعيبه البخل فكان يحاسبها على مصروف البيت وكان يطلب منها أن تضع أموالها ومرتبها باستمرار في مصاريف البيت كما كان يريد التحكم بها ومنعها عن آسرتها وهذا ما كانت تتصدى له باستمرار لكن عندما تعرض شقيقها لآزمة مالية وقررت مساعدتها كغيرها من أشقائها بمبلغ مالي قررت أن تبيع أحد مصوغاتها - خاتم ذهب- ولكن عندما علم أستاء وحاول التعدي عليها بالضرب.

وهذا ما جعلها ترفض ذلك وقررت أن تذهب لبيت آسرتها وعقب ذلك تركها ولم يذهب لمصالحتها وعندما عادت له عقب فترة زمنية تصل لشهور عادت له وحاولت ان تتحمل حتى لا يتم الانفصال عقب الزواج ولكن عقب ذلك كان تم الحمل ولكن تجدد الخلاف بينهما بسبب بخله وسوء تصرفه في الأمور بينهما وقررت الانفصال عنه وعندما رفض بالطرق الطبيعية قررت اللجوء للقضاء خاصة أنه كان همجي ويحاول دائمًا التعدي عليها فقررت إقامة دعوى طلاق.

محكمة الاسرة المسابقات التعليمية دعوي طلاق

مواد متعلقة

"حقن مجهري و4 أطفال".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة