"حقن مجهري و4 أطفال".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة

«أول ما سافر واشتغل في دبي اتغير ولما رجع سابلي البيت وولاده الأربعة».. تفاصيل مأساوية عاشتها سيدة عقب إنجاب أربعة أبناء وترك زوجها عش الزوجية بسبب علاقته بأخرى، فلجأت لمحكمة الأسرة للطلاق.

مشاكل عادية

البداية بدأت تسردها «نيرمين. م»، 32 سنة، والتي اكدت أنها تزوجت من زوجها منذ ما يقرب من 10 أعوام ولكن لم يشأ الله أن ينجبا أول زواجهما بسبب مشاكل عادية لم تحدث بسببه الإنجاب الطبيعي وفي هذا الوقت شهدت حب وشفقة وسند من زوجها كبير جعلها تحبه وتتعلق به أكثر على الرغم من أن الزواج كان في بادىء الأمر صالونات.

حقن مجهري

وقالت السيدة أنه تم إجراء تلقيح صناعي وحقن مجهري وتم الحمل وعقب 7 أشهر تعرضت لنزيف تسبب في إجهاض الطفل ولكن كل ذلك لم يوقف طموحها هي وزوجها وعقب سنتين تمكنا من إجراء عملية حقن أخرى ولكن هذه المرة أنجبا ثلاثة أطفال تؤام وعقب عامين من ولادته أنجبا فتاة رابعة.

دعوى طلاق للضرر

«عقب كل هذه الرحلة لتكوين ذرية والعلاج والمتابعات ترك كل هذا ورائه وفجأة تبدلت أحواله وارتبطت بسيدة أخرى جعلته يترك أطفاله الأربعة وزوجته خلفه ولم يسأل عنهما، واستمر بعده وانفصله دون سبب مبرر لمدة شهور».. كل هذا جعلها تقيم دعوى نفقة وطلاق للضرر.