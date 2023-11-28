الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حقن مجهري و4 أطفال".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«أول ما سافر واشتغل في دبي اتغير ولما رجع سابلي البيت وولاده الأربعة».. تفاصيل مأساوية عاشتها سيدة عقب إنجاب أربعة أبناء وترك زوجها عش الزوجية بسبب علاقته بأخرى، فلجأت لمحكمة الأسرة للطلاق.

مشاكل عادية 

البداية بدأت تسردها «نيرمين. م»، 32 سنة، والتي اكدت أنها تزوجت من زوجها منذ ما يقرب من 10 أعوام ولكن لم يشأ الله أن ينجبا أول زواجهما بسبب مشاكل عادية لم تحدث بسببه الإنجاب الطبيعي وفي هذا الوقت شهدت حب وشفقة وسند من زوجها كبير جعلها تحبه وتتعلق به أكثر على الرغم من أن الزواج كان في بادىء الأمر صالونات.

حقن مجهري

وقالت السيدة أنه تم إجراء تلقيح صناعي وحقن مجهري وتم الحمل وعقب 7 أشهر تعرضت لنزيف تسبب في إجهاض الطفل ولكن كل ذلك لم يوقف طموحها هي وزوجها وعقب سنتين تمكنا من إجراء عملية حقن أخرى ولكن هذه المرة أنجبا ثلاثة أطفال تؤام وعقب عامين من ولادته أنجبا فتاة رابعة.

دعوى طلاق للضرر

«عقب كل هذه الرحلة لتكوين ذرية والعلاج والمتابعات ترك كل هذا ورائه وفجأة تبدلت أحواله وارتبطت بسيدة أخرى جعلته يترك أطفاله الأربعة وزوجته خلفه ولم يسأل عنهما، واستمر بعده وانفصله دون سبب مبرر لمدة شهور».. كل هذا جعلها تقيم دعوى نفقة وطلاق للضرر.  

طلاق تفاصيل مأساوية محكمة الاسرة

مواد متعلقة

عايرت أختى بإنها مابتخلفش.. قصة زوج طالب بإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة

عاليا أمام محكمة الأسرة: "بيضربني على قفايا في الشارع زي الحرامية"

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

فيديوهات مُخلة وقطع شرايين.. القصة الكاملة لتحريض إنجي حمادة على الفجور

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

المدن الأمريكية تنتفض ضد إسرائيل.. أوكلاند تصدر قرارًا تاريخيًا لدعم غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟