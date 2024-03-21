موعد آذان المغرب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم لعام 2024

يبحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب فى اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 /1445، حيث يتصدر اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 محركات البحث على جوجل.

موعد آذان المغرب اليوم الحادي عشر من رمضان 2024

وفى هذا السياق يرصد موقع جريدة الدستور خلال التقرير التالى موعد أذان المغرب فى اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445.

يكون موعد اذان المغرب فى اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 فى الساعة السادسة مساءا و6 دقائق.

عدد ساعات الصيام اليوم

وتبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445: 13 ساعة و31 دقيقة.

السحور: 2:14

الإمساك: 4:14



مواقيت الصلاة لليوم الحادي عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445:

الفجر 4:34

الشروق 6:01

الظهر 12:03

العصر 3:29

صلاة المغرب 6:05

العشاء 7:23

ووفقا لامساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024/1445 تكون عدد ايام شهر رمضان الكريم لهذا العام 30 يوم كاملة.

دعاء عند سماع الأذان

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.



اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.