بعد ظهور أسد القاهرة الجديدة.. كيف يمكنك مواجهة 6 حيوانات مفترسة

حالة من الذعر عاشها سكان كمبوند مدينتي بالقاهرة الجديدة بعد قيام شبل صغير بالهروب من مالكه وتحوله في الشوارع فى حادثة غريبة من نوعها، وقام أهالي منطقة الفلل على الفور بإبلاغ النجدة التي أتت وقامت بالسيطرة على الحيوان وتسليمه إلى وزارة الزراعة حتى يكون مصيره بعد ذلك حديقة الحيوان.

كيف يمكنك مواجهة حيوانات مفترسة

وفي هذا السياق يستعرض الدستور بعض النصائح التي يمكن بها حماية نفسك ومن معك اذا قابلت او واجهت حيوان مفترس حسب موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

فالبداية يجب أن تكون ذو خلفية عن الحيوانات المفترسة واين تعيش ومتى تكون أكثر نشاطًا، وحاول البقاء دائما في مجموعات واحتفظ دائمًا بإمدادات الطوارئ ووسيلة للتواصل مع رجال الإنقاذ إذا لزم الأمر.

ولا تنس أبدًا القاعدة الذهبية وهي لا تقم أبدًا بإطعام الحيوانات البرية الخطرة أو الاقتراب منها عمدًا وراقب العلامات التحذيرية، وعند سفرك كثيرا في سفارة حاول حمل سلاح ناري خاص بالحيوانات ويكون مرخص.

كيف يمكنك مواجهة التمساح

على الرغم من سمعتها المخيفة، فإن التماسيح عادة ما تكون خجولة من الناس وقد تحاول الهروب إذا واجهتها ومع ذلك، لا تخطئ أبدًا في اعتبار أحد هذه الزواحف الكبيرة بطيئًا، حيث يمكن للتماسيح أن تجري بسرعة تصل إلى 35 ميلًا في الساعة ويمكنها أن تصطاد العديد من الأشخاص أو الحيوانات ولحسن الحظ، نادرا ما يطاردون البشر.

إذا واجهت التمساح ابق بعيدًا قدر الإمكان، وإذا كنت على الأرض، حاول المغادرة بأسرع ما يمكن، إذا حاول مهاجمتك، اركض في خط مستقيم بعيدًا عن الحيوان.

وإذا كنت في الماء، فلا داعي للذعر، إن الرش أو الصراخ لا يؤدي إلا إلى جعل التمساح أكثر اهتمامًا بك لأن هذا هو ما تفعله فريسته، اسبح تحت سطح الماء لتقليل الضوضاء وحاول الوصول إلى الشاطئ.

كيف يمكنك مواجهة ذئب البراري

لا يُنظر إلى ذئاب القيوط او مايسمى بذئب البراري بشكل عام على أنها مخلوقات خطيرة، مقارنة بمعظم الحيوانات المفترسة، وإذا واجهت ذئبًا حاول حافظ على مسافة بينك وراقب حركات الحيوان، عادة ما تتجنب ذئاب القيوط الاحجام الكبيرة، بما في ذلك البشر.

وإذا اقترب منك، حاول مضايقته بالتصفيق بيديك أو التحدث بصوت عالي أو رميه بالحجارة، واجعل نفسك تبدو أكبر حجمًا ولوح بذراعيك لتخويفه، وإذا استمر في الهجوم، تراجع ببطء.

كيف يمكنك مواجهة الدب الأسود

الدببة السوداء هي أصغر أنواع الدببة ولكنها أيضًا الأكثر انتشارًا، تُعرف بكونها وديعة وأقل عدوانية، على الرغم من أنها من المخلوقات المفترسة، إذا واجهت الدب دعه يعرف أنك هناك من خلال البقاء ساكنًا والتلويح بذراعيك والتحدث بصوت عال ولكن بهدوء، واجعل نفسك تبدو كبيرًا قدر الإمكان وانتقل إلى أرض مرتفعة.

وإذا اقترب منك، ابتعد ببطء وبزاوية جانبية. إذا تبعك الدب، قف على موقفك، واعرف ان الجري فكرة سيئة لأن العديد من الدببة السليمة قادرة على التفوق على البشر.

وإذا تعرضت للهجوم، قم بضرب الدب في وجهه واستخدم أي أسلحة يمكنك العثور عليها، بما في ذلك العصي والحجارة حيث تفتقر الدببة السوداء إلى القدرة على القتال الشرس، وفي بعض الأحيان لا تمتلك القوة الغاشمة للتغلب على ضحاياها تمامًا.

كيف يمكنك مواجهة الذئب الرمادي

إذا رأيته ولم يراك فابتعد بصمت، على عكس الدببة، فأنت لا تريد أن يعرف الذئب أنك في المنطقة، ولكن إذا لاحظتك، تجنب الاتصال بالعين معها، سوف ينظر إليها الذئب على أنها علامة على العدوان، استمر في التراجع ببطء دون أن تدير ظهرك له، وينصح بعض الخبراء بإظهار الخضوع من خلال خفض رأسك والانحناء قليلًا، لكن خبراء آخرين يقولون إن الذئاب يمكن أن تفسر ذلك بشكل خاطئ على أنه خوف وإذا بدأ الذئب بالزمجرة أو فرقعة فكيه، اصرخ عليه وحاول الاستلقاء في وضعية الجنين وتغطية رأسك ورقبتك.

كيف يمكنك مواجهة أفعى الجرسية

هناك الكثير من الثعابين السامة ولكن أخطرها على الإطلاق هي الأفاعي الجرسية، إذا واجهت تلك الأفعى قم بتجميد الثعبان وتحديد مكانه ثم ابتعد ببطء دون أي حركات مفاجئة وتجنب التحرك كثيرًا إن أمكن.

كيف يمكنك مواجهة الأسود

اذا واجهت اسد قف على أرضك وحدد هويتك من خلال التحدث بصوت عالٍ والتلويح بذراعيك ثم قم برمي الحجارة والعصي وابدأ في التراجع ببطء دون الالتفات إليه فالجري سيجعل الاسد يريد مطاردتك.