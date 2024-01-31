بمناسبة الاحتفال السنوى لافتتاحه.. جولة بمتحف التمساح بـ كوم أمبو

يحتفل متحف التمساح، بذكرى افتتاحه في 31 يناير من كل عام، ويقبل الكثير من الزائرين والأجانب على زيارته، طوال العام، لمشاهدة روائع الحضارة المصرية القديمة، وبالتزامن مع ذكرى افتتاحه، نستعرض في التقرير التالي، جولة بمتحف التمساح في منطقة كوم أمبو.

أين يقع متحف التمساح؟

يقع المتحف فى محافظة أسوان، تحديدًا في أحد المعابد الأثرية، وهو معبد كوم أمبو الذى يجذب الكثير من السائحين لزيارته، من جميع دول العالم، للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

ماذا يعرض متحف التمساح؟

يُعد المتحف أكبر متحف في العالم مخصص لحيوان واحد فقط هو التمساح، والذي كان أحد معبودات منطقة كوم أمبو خلال العصور المصرية القديمة وعًرف باسم سوبك.

ووفقًا لقطاع المتاحف بوزارة الآثار والسياحة، يقع المتحف بجوار معبد كوم أمبو في الجهة الشرقية لنهر النيل، وأفتتح للزيارة في 31 يناير 2012م، ويعرض متحف التمساح من خلال مقتنياته المميزة مظاهر عبادة المعبود سوبك وما يرتبط بها من تحنيط التماسيح والمومياوات الخاصة بها.

مومياوات التماسيح

يضم المتحف نموذجًا لمقبرة تماسيح، وعدد كبيرًا من مومياوات التماسيح مختلفة الأعمار والأحجام، ونماذج للأعين والأسنان الذهبية والعاجية للتماسيح المحنطة، وتماثيل بأحجام مختلفة للمعبود سوبك وبعض اللوحات ‏النذرية، بالإضافة إلى التوابيت الفخارية التي احتوت على مومياء هذا الحيوان المقدس.

ويقبل على زيارة المتحف المصريين والأجانب، كونه أكبر المتاحف المخصصة لحيوان التمساح، بل توجد به التماسيح محنطة منذ زمن الفراعنة، وبه العديد من محنطات التماسيح التى كان يقدسها المصريون القدماء خلال تلك الفترة ووصلوا إلى عبادته باسم "الإله سوبك".

مواعيد الزيارة والأسعار

يستقبل متحف التمساح الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، ويفتج أبوابه من الساعة 7:00 صباحًا وحتى الساعة 9:00مساءً، حيث تأتي زيارة المتحف ضمن برامج الأجانب والسائحين، خلال رحلاتهم إلى مصر، حيث الآثار المصرية والمتاحف العريقة.

ويتضمن الدخول إلى المتحف رسوم تذكرة معبد كوم أمبو، حيث تأتي أسعار تذاكر الدخول كالتالي:

المصريين والعرب

الزائر: 40 جنيها مصريًا/ الطالب: 20 جنيها مصريًَا.

الأجانب

الزائر: 360 جنيها مصريًا/ الطالب: 180 جنيها مصريًا.