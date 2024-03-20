بعد ضبط "أسد التجمع".. ما عقوبة اقتناء حيوان مفترس فى المنزل؟

شهدت منطقة التجمع الأول واقعة مثيرة، أمس الثلاثاء، عندما تفاجأ الأهالي بتجول أسد «شبل صغير» في الشوارع، ما أثار خوفهم وفزعهم ولجأوا للأجهزة الأمنية لضبطه.. وفي هذا التقرير نرصد العقوبة القانونية لاقتناء الحيوانات المفترسة.

قانون العقوبات يوضح مصير مقتني الحيوانات المفترسة

ونجد أن هذه الواقعة سبق وتكررت، حيث أصبح يميل الكثير من المشاهير لاقتناء الحيوانات المفترسة والصقور الجارحة وتربيتها في منازلهم.

ووفقًا للقانون المصري رقم 23 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من المادة 15 لـ17 التي تنص على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من اقتني حيوان مفترس».

كما أن قانون العقوبات في المادة 244 نص على: «التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة».



والمادة 238 تنص على: «التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا».



أو وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات الخاصة بـ: «إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين، تكون العقوبة غرامة لا تجاوز 100 جنيه».

ضبط أسد في التجمع

وكانت مباحث القاهرة، نجحت في تحديد وكشف هوية مالك الأسد المتجول في التجمع الأول.

وتبين أن الأسد يمتلكه شخص عمره 64 سنة، مقيم بمدينة نصر، وتم اصطحاب نجله لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات امتلاكه أسدا وسط تجمع سكني.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

ويعمل رجال المباحث حاليًا على إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط صاحبه ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.