أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كفتة داوود باشا في المنزل بوصفة سهلة

مع بدايات شهر رمضان 2024، وانتهاء العشر الأوائل، يبدأ كثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث يحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل كفتة داوود باشا في المنزل

وفي هذا الصدد، يرصد الدستور طريقة عمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة، وأفكار إفطار شهر رمضان.

مكونات كفتة داود باشا

اللحمة: كيلو من اللحم المفروم.

البصل: 2 ثمرة بصل احمر كبيرة مفرومة.

الطماطم: نص كيلو طماطم معصورة بدون قشر.

الصلصة: ملعقة معجون طماطم.

الفلفل: 2 ثمرة فلفل أحمر حار.

القرفة: قرفة حسب الاختيار.

الماء: 1 كوب من الماء.

الثوم: 2 فص من الثوم المفروم.

الفلفل الأسود: 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الملح: 1 ملعقة متوسطة من الملح.

الزيت: 2 ملعقة متوسطة من الزيت النباتي.

بهارات الكفتة: 1 ملعقة كبيرة بهارات كفتة.

البقسماط: 2 ملعقة متوسطة من البقسماط الناعم.



خطوات عمل كفتة داود باشا

الخطوة الأولى:

نقوم بإحضار طبق عميق، ثم نقوم بإضافة كل من اللحم المفروم والقرفة والملح والفلفل مع مزج المكونات جيداً.

الخطوة الثانية:

نقوم بتتبيل اللحم ببصلة واحدة متوسطة مفرومة مع الملح والفلفل والبهارات.

الخطوة الثالثة:

ثم نشكل الكفتة على هيئة كور صغيرة، ثم نحضر طاسة، ونضع بها السمن ثم كرات اللحم، ونتركها حتى يحمر لونها، ثم نرفعها، ونضعها على مناديل المطبخ، حتى تمتص الزيت الزائد بها.

الخطوة الرابعة:

نضع البصلة الثانية المفرومة في طاسة أخرى على النار مع الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا.

الخطوة الخامسة:

ثم نضيف إليها عصير الطماطم والصلصة الجاهزة، ونضيف الملح والفلفل، ونتركها على النار حتى يصبح قوامها سميكا.

الخطوة السادسة:

نقوم بإضافة البقسماط إلى الخليط السابق مع التقليب حتى تتجانس المكونات، بعد ذلك يتم تشكيل اللحم إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.

الخطوة السابعة:

إحضار مقلاة مع إضافة الزيت لها، ثم نقوم بإضافة كرات اللحم مع التقليب برفق لمدة 5 دقائق ثم نقوم برفعها من على النار.

الخطوة الثامنة:

بعد ذلك تتم إضافة البصل المفروم والفلفل الحار إلى المقلاة مع التقليب حتى يذبل لونه، ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم أيضا مع التقليب لمدة دقيقتين.

الخطوة التاسعة:

نقوم بإضافة الطماطم والمعجون إلى مزيج البصل والثوم ثم نقوم بإضافة كرات اللحم إلى الخليط مع التقليب برفق حتى تتجانس كافة المكونات.

الخطوة العاشرة:

تتم إضافة الماء والفلفل الأسود والنعناع الجاف والملح ونترك الخليط لمدة ربع الساعة حتى تمام النضج، بعد ذلك يتم رفع الخليط من على النار وتقدم الكفتة ساخنة بجانب الأرز.