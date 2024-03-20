الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

باللبن وبدون حشو.. طريقة عمل الجلاش الحلو أصابع بتكلفة اقتصادية

الجلاش
الجلاش

طريقة عمل الجلاش الحلو أصابع من أكثر الوصفات المحببة على الطاولة الرمضانية في الفطار، لذا تبحث شريحة كبيرة من النساء عن طريقة تحضير الجلاش الحلو بدون حشو، وهذا يكون مثاليًا في حال عدم توفر الألبان أو المكسرات، وفي نفس الوقت يعتبر من الأصناف الخفيفة وغير المكلفة وسريع التحضير أيضًا يمكن تحضير الجلاش الحلو بدون حشو بشكل رائع ولذيذ للغاية، حيث يمكن تقديمه على شكل وردة أو على شكل أصابع أو مربعات حسب رغبة أفراد الأسرة.

الجلاش الحلو أصباع 

طريقة تحضير الجلاش الحلو أصابع  بدون حشو تتم عن طريق لف ورق الجلاش مثل الرول، ثم وضعه بين كل طبقة والثانية من السمن، بعد ذلك يتم تدهين صينية بالسمن وترص فيها أصابع الجلاش وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، تخرج من الفرن بعد مرور 15 دقيقة أو عندما يصبح لونها أحمر، ثم تُسقى بالشربات.

مكونات عمل الجلاش الحلو أصابع بدون حشو:

- لفة من الجلاش الطازج بوزن 500 جرام.

- شربات بارد.

- كوب من السمن السائح.

- كوب من السكر.

- كوب من الماء.

- رشة من الفانيليا.

- ملعقة من عصير الليمون.

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طريقة تحضير الجلاش الحلو أصابع بدون حشو:

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير الشربات، حيث يتم إذابة السكر في الماء جيدًا ويوضع على النار.

ثم في الخطوة الثانية، يضاف الليمون والفانيليا حتى يصبح الخليط سميكًا.

وفي الخطوة الثالثة، يتم تدهين الصينية بالسمن ووضع طبقتين من الجلاش مع تدهينهما بالسمن، ثم وضع طبقة أخرى من الجلاش وتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي من جميع أوراق الجلاش.

بعد ذلك، تُسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتُدخل صينية الجلاش إلى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

وفي الخطوة الخامسة، يُصب الشربات البارد على الجلاش ويُترك ليتشربه بشكل كامل.

أخيرًا، يُقطع الجلاش إلى مربعات متوسطة الحجم ويُقدم لأفراد الأسرة.

طريقة عمل الجلاش الحلو باللبن 

طريقة تحضير الجلاش الحلو باللبن تتضمن استخدام العديد من المكونات، وسنذكرها بالتفصيل فيما يلي:

 يجب الانتباه إلى أن تناول الجلاش الحلو بكثرة قد يكون ضارًا لصحة الأطفال ويؤدي إلى ضعف المناعة وتسوس الأسنان.

مكونات عمل الجلاش الحلو باللبن:

- لفة من الجلاش.

- كوب من اللبن الطبيعي.

- نصف كوب من السمن.

- 2 مكعب من الشيكولاته البيضاء.

- 2 كوب من السكر.

- كوب ونصف من الماء.

- 2 ملعقة من العسل الأبيض.

- نصف ليمونة.

- رشة من الفانيليا.

كيفية عمل الجلاش الحلو باللبن 

  • طريقة تحضير الجلاش الحلو تبدأ بعمل الشربات عن طريق إذابة السكر مع الماء على نار هادئة، ثم إضافة الليمون والفانيليا وتركها لتغلي لمدة 5 دقائق وتركها حتى تبرد.
  • نقوم بوضع السمن واللبن والشيكولاتة البيضاء على النار الهادئة حتى يذوب ويصبح متجانس.
  • ندهن الصينية بالسمن ونضع ورق الجلاش فيها مع دهنه بخليط السمن واللبن وتكرار هذه الخطوات حتى ننتهي من الجلاش.
  • دهن الوجه بالسمن ووضعه في الفرن الساخن حتى يحمر.
  • وأخيرًا نضع العسل على الجلاش بعد خروجه من الفرن وتقطيعه حتى يبرد تمامًا.

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