الثلاثاء 19 مارس 2024
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ديتوكس في رمضان.. طريقة تحضير مشروب التفاح بالجزر والحليب

طريقة تحضير مشروب
طريقة تحضير مشروب التفاح بالجزر والحليب

تقدم “الدستور” خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونوفر خلال رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل مشروب التفاح بالجزر والحليب، بشكل مختلف تمامًا.

مشروب التفاح بالجزر والحليب:

المكونات

تفاح قطع

جزر قطع

حليب منزوع الدسم

ماء

عسل نحل

الطريقة:

اخلطي المكونات كلها معا جيدا ثم ضعيها فى طبق التقديم

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة وصفة العصير الأخضر، بشكل مختلف تماما.

العصير الاخضر

مكونات:

خيار

3 سيقان كرفس

3 اوراق كرنب منزوعة الساق

1كوب سبانخ ( أوراق صغيره)

قطعة واحدة من الزنجبيل

2 ملعقه كبيره ليمون

2 تفاحه

الطريقة:

فى الخلاط اضربي المكونات كلها معا ثم ضيفي اليه العسل النحل.

ومن فوائد العصير الاخضر للجسم انه، يساعد في التخلص من السموم والفضلات المتراكمة في الجسم. يعزز من مستويات الرطوبة في الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

كما يساعد تناول المشروب الاخضر يحسن من صحة الجلد والأظافر ويعمل على تقوية الشعر وحمايته من التلف والتساقط، ويساهم في تعزيز جهاز المناعة وتقويته ضد الفيروسات والأمراض المختلفة وهو ما يجعلنا لا نشعر بالتعب باستمرار خلال شهر رمضان.

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