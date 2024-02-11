مشروبات تساعد على حرق الدهون تعرف عليها

يبحث الكثيرون عن المشروبات والأطعمة التي تساعد على حرق دهون الجسم، بما يسهم في انخفاض الوزن.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز المشروبات التي تساعد على حرق الدهون.

الماء الدافئ

اشرب كوبًا من الماء الدافئ بالليمون أول شيء في الصباح لتحسين عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر

اشربي الكثير من الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة لتسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز أكسدة الدهون، مما سيساعدك على حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

مشروب خل التفاح

تقليل الرغبة الشديدة، وزيادة حساسية الأنسولين، والمساعدة في إنقاص الوزن عن طريق الجمع بين خل التفاح مع الماء وكمية صغيرة من العسل.

شاي الزنجبيل

اصنع كوبًا من شاي الزنجبيل لمساعدة جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق تعزيز توليد الحرارة وتقليل الالتهاب وتحسين عملية الهضم.

لاتيه مع ماتشا

تذوق ماتشا لاتيه ناعم غني بحليب اللوز ومسحوق الماتشا للحصول على مشروب غني بمضادات الأكسدة يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك.

الحليب مع الكركم

للمساعدة في إنقاص الوزن والصحة العامة، انغمس في الحليب الذهبي بالكركم الغني بالتوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.

ماء خيار بالنعناع

تضيف شرائح الخيار وأوراق النعناع الطازجة النكهة والترطيب إلى الماء، مما يساعد في حرق الدهون وإزالة السموم.

بذور الشيا

يمكن نقع بذور الشيا في الماء مع لمسة من الليمون لصنع مشروب منعش غني بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمواد المغذية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

الليمون مع الزنجبيل

اخلطي الماء وعصير الليمون والفلفل الحار لعمل مشروب التخلص من السموم الذي يساعد في فقدان الوزن والتمثيل الغذائي والهضم.

ماء القرفة والعسل

يمكن تحضير مشروب حلو وحار يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ويشجع على حرق الدهون من خلال الجمع بين العسل الخام ومسحوق القرفة مع الماء الدافئ.