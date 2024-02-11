الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أبرز الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون

الاطعمة التي تساعد
الاطعمة التي تساعد على حرق الدهون

تعتبر الدهون المتراكمة في الجسم مشكلة صحية تواجه الكثير من الأشخاص في العالم ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تساعد في تحفيز عملية حرق الدهون، مما يساهم في خفض الوزن وتحسين الصحة العامة. 

 

فيما يلي يستعرض موقع "الدستور" بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في هذه العملية

الفلفل الأحمر الحار: 

يحتوي الفلفل الأحمر الحار على مادة الكابسيسين التي تعتبر من المحفزات لعملية حرق الدهون في الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعد في زيادة معدل الأيض.

الشاي الأخضر: 

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تسمى الكاتيكينات، والتي قد تساعد في تحفيز عملية الأيض وتسريع حرق الدهون، ويعزز الكافيين مستويات الطاقة في الجسم مما يجعل الإنسان يشعر بمزيد من الطاقة.

اللحوم النية والبروتينات العالية الجودة: 

يحتاج الجسم إلى طاقة أكبر لهضم البروتينات مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، مما يساعد في زيادة حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

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الأطعمة ذات الألياف العالية:

تشمل هذه الأطعمة الخضروات الورقية الخضراء، والفواكه، والحبوب الكاملة، والتي تساعد في تحسين الهضم وتشعر بالشبع لفترة أطول.

الزبادي الخالي من الدهون: 

يحتوي الزبادي الخالي من الدهون على البروبيوتيك، الذي قد يساعد في تحفيز عملية حرق الدهون في الجسم.

المكسرات والبذور:

 تحتوي المكسرات والبذور على دهون صحية وبروتينات، وتعتبر بديلاً صحياً عن الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

الفاصوليا:

تعتبر الفاصوليا مصدرًا هامًا للبروتين للنباتيين، حيث تعد مصدرًا رائعًا للألياف والكربوهيدرات المعقدة، وهذا يجعل من الصعب تحللها بينما يهضمها الجسم وبالتالي ، فإن تناول الفاصوليا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ويجب أن يتم استهلاك هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نمط حياة صحي لتحقيق أفضل النتائج في فقدان الوزن وتحفيز عملية حرق الدهون.

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