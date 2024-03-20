الأربعاء 20 مارس 2024
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طريقة تحضير القطايف الحادقة المحشوة باللحمة المفرومة والجبن

القطايف الحادقة المحشوة
القطايف الحادقة المحشوة باللحمة المفرومة

طريقة عمل القطايف الحادقة من الوصفات الجديدة المشهورة مؤخرًا والأكثر بحثًا خلال الموسم الرمضاني الحالي،  يفضل الكثير من الأشخاص تناول القطايف كواحدة من أنواع الحلويات الرمضانية المشهورة، ولكن يمكننا تنويع طريقة تحضير القطايف، وهنا بعض الحشوات المختلفة للقطايف الحادقة. 

 طريقة عمل القطايف الحادقة في الخلاط 

يمكن تحضير عجينة القطايف الحادقة في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، قومي بخلط ربع كوب من الدقيق مع نصف كوب من اللبن الدافئ وملعقة صغيرة من الخميرة و2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر وملعقة من السكر وكوب من الماء، ثم اتركي الخليط لمدة ساعة حتى يتخمر.

سخني طاسة على النار واسكبي القليل من الخليط، ثم اتركي القطايف حتى تحمر من جانب واحد دون قلبها، كرري نفس الخطوة حتى تنتهي من كمية العجينة.

طريقة تحضير القطايف الحادقة المحشوة باللحمة المفرومة

- يتم استخدام نصف كيلو من القطايف وربع كيلو من اللحمة المفرومة وبصلة صغيرة مفرومة وملح وفلفل أسود.

- يتم تحمير البصل المفروم في قليل من الزيت، ثم يضاف اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود، ويترك حتى ينضج.

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- يُترك اللحم حتى يبرد تمامًا، ثم يتم حشو القطايف به ووضع القليل من الجبنة الموتزاريلا على الحشوة وإغلاقها جيدًا ثم يُقلى في زيت ساخن حتى تحصل على لون ذهبي.

طريقة عمل القطايف الحادقة مشكل جبن 

  • قومي بتحضير نصف كيلو من القطايف ونصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة، ونصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة، ونصف كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة، ونصف كوب من الزيتون المقطع.
  • امزجي جميع المكونات في وعاء واحد، ثم احشي القطايف بهذا الخليط، وتأكدي من غلقها بإحكام قبل تحميرها في الزيت.

طريقة عمل القطايف الحادقة بالجبنة والبقدونس:

  • اجمعي نصف كيلو من القطايف الحادقة وقطعي البقدونس إلى قطع صغيرة، وقومي بتحضير أي نوع من الجبنة حسب الرغبة، واحضري الملح والفلفل الأسود والزعتر.
  • قومي بخلط الجبنة مع البقدونس والتوابل في وعاء، ثم احشي القطايف بهذا الخليط وغلقها بإحكام.
  • سخني الزيت في مقلاة، ثم اقلي القطايف فيه حتى تصبح ذهبية اللون، ثم قدميها ساخنة بالهنا والشفا.

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