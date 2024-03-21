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أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل في المنزل

المكرونة البشاميل
المكرونة البشاميل

مع بدايات شهر رمضان 2024، واقتراب العشر الأوائل من الانتهاء يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث يحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل المكرونة البشاميل في المنزل

وفي هذا الصدد، يرصد الدستور طريقة عمل المكرونة البشاميل بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار لإفطار شهر رمضان.

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مقادير عمل المكرونة البشاميل

اللحم: نصف كيلو لحمة مفرومة.
المكرونة: نصف كيلو مكرونة قلم أو اسباجتي.
البصل: نصف كيلو بصل مفروم.
الدقيق: 4 ملاعق دقيق.
الزبدة: 5 ملاعق زبدة أو سمنة أو زيت.
الحليب: 5 أكواب حليب.
الطماطم: ربع كيلو طماطم مقطعة.
الصلصة: 2 ملعقة معجون طماطم.
ملح.
فلفل أسود.
رشة جوزة الطيب.
السبع بهارات "اختياري".
قرنفل.
نصف بصلة سليمة.

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طريقة تحضير المكرونة البشاميل في المنزل 

الخطوة الأولى:
في البداية نحضر طاسة كبيرة ونضع اللحمة نصف أو ربع كيلو حتى تأخذ صدمة ويتغير لونها ثم نضع بصلتين كبار من البصل المفروم.

الخطوة الثانية:
بعد ذلك نضع 3 حبات طماطم، مقطعة صغيرة ونضع ملعقتين من معجون الطماطم ونضع الملح ونصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة من بهارات لحمة ونقلب كله مع بعض وكخطوة اختيارية نضيف مكعب مرقة دجاج.
الخطوة الثالثة:
نضع الملح في الماء اللي الساخن، وبعدها نضع المكرونة ونقلب جيدًا، بعد ذلك نأخذ كوب من مياه السلق وذلك من أجل تحضير البشاميل.

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الخطوة الرابعة:
لتحضير البشاميل، نضع ملعقتين كبار من الزبدة ومعلقة من السمنة- ملعقتين كبار من الزيت، ونضع أربع ملاعق كبار من الدقيق، ونقلب جيدًا الخليط تجنب تكتل الدقيق.

الخطوة الخامسة:
توضع المكرونة فوق البشاميل وتخلط جيداً، وفي قالب تُرص نصف المكرونة، ثم يوضع عليها اللحم، ثم معجون الطماطم، ثم تُرص باقي كمية المكرونة.
الخطوة السادسة:
يأخذ باقي البشاميل ويضاف إليه بيضة حسب الرغبة، والجبن الموزاريلا أو النوع المفضل ويُقلب جيداً، يصب البشاميل على الوجه، ويُسخن الفرن على درجة حرارة 200°.

الخطوة السابعة:
تدخل لفرن ساخن مُسبقاً لمدة 20 دقيقة، ثم تُشعل الشواية لمدة من 10 - 20 دقيقة حتى يذوب الجبن و تأخذ اللون الذهبي.

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