الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أهمية تناول التورلى.. وطريقة بسيطة لتحضيره

التورلى
التورلى

 تورلى الخضار من أكثر الأكلات الشتوية المميزة، التى تساعد فى منح الجسم العديد من الفوائد الصحية للجسم، ونوضح فى السطور التالى الفوائد الصحية للتورلى وطريقة تحضير التورلى فى المنزل بأسهل طريقة ممكنة.

مقادير طريقة عمل تورلي الخضار:

 ربع كيلو جزر مكعبات

ربع كيلو كوسة مكعبات

2 بطاطس مكعبات

كوب بسلة فريش

بصلة مفرومة

م ص ثوم مفروم

٢فلفل حار

2 كوب عصير طماطم

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة صلصة

نصف م ص سكر

رشة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل تورلي الخضار:

- في ووك على النار نضع السمنة حتى تسخن، ثم نضع كل البهارات ونشوحها قليلًا.

-  ثم نضيف البصل والثوم حتى يذبلوا، ثم نضع عصير الطماطم ومكعب المرقة ورشة السكر والخضار كله ونقلب.

-  ثم نضيف كوب ماء مغلي، ونقلب جيدًا، ثم نضعهم في الطاجن مسخن مسبقًا أو بايركس ونغلفه بورق ألومنيوم، وندخله الفرن على الأرضية لمدة حوالي ربع ساعة.

-  ثم نرفعه على الشبكة حتى يحمر الوجه ويقدم تورلي الخضار ساخن.

يساعد التورلى في منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، كما يساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة الشعور بالجوع نظرا لاحتوائه على عدد ضخم من الخضروات التى تساعد فى منح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى عدم الشعور بالجوع.

كما يساعد التورلى على منح الجسم ما يحتاجه من فيتامين سي نظرا  لاحتوائه على الكوسة، كما يساعد فى منح البشرة النضارة والحيوية لما يحتويه من خضروات تساعد فى تعزيز إنتاج الكلواجين فى البشرة، لذا يجب الحرص على تناول التورلى الخضار بشكل مستمر للإستفادة من خواصه.

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