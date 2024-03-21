أفكار هدايا عيد الأم لعام 2024.. ورود مع بعض الهدايا الأخرى

يحتفل الشعب المصري، اليوم، بمناسبة عيد الأم، وهي فكرة أسسها الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين امتنانًا وتقديرًا منه لدور الأمهات وتضحياتهن من أجل أولادهن.

احتفال عيد الأم 2024

أن تكوني أمًا هي مهمة صعبة فرحلة الرعاية والاهتمام الذي تقدمينه، والقلق الذي يبقيكِ مستيقظة في الليل، وكل التفاصيل الصغيرة التي تتابعينها لجعل حياة أسرتك تسير بسلاسة.

ويجب معرفة أن عيد الأم ليست مناسبة مصرية فقط، لكنه عيد عالمي ويوم لإظهار تقديرنا لهؤلاء السيدات المهمات في حياتنا للغاية.

وبما أن الزهور هي هدية شائعة في عيد الأم، ولكن يجب تقديم هدايا أخرى لست الحبايب بجانب باقات الورود التي ترمز الى الإمتنان والحب والاعتراف بفضل الام.

أفكار هدايا عيد الام 2024

عبايات:

بما اننا نحتفل بعيد الام خلال شهر رمضان الكريم فيمكن شراء عباءة استقبال أو عباءة خروج تناسب الجو الرمضاني وحضور عزومات الإفطار او السحور بها سواء كانت داخل المنزل أو خارجه.



شنط خروج:

بما أن الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024 قد اقترب فيمكن شراء شنطة خروج وحذاء يناسب الام ويريحها حتة تحتفل بهم في العيد.

عطور:

يمكن شراء العطر المميز الذي تحبه الام واهداءه لها أو جعلها تجرب عطر جديد.

شموع عطرية او مبخرة:

إذا كانت الأم من محبين روائح العطور الدائمة المختلفة في المنزل فيمكن شراء شموع عطرية لها أو مبخرة بالكهرباء.



الطرح:

يمكن اهداء الام بعض التشكيلة من الطرح الجديدة التي تناسب الخروج أو السهرات.



يمكن تقديم كل تلك الهدايا مع باقة من الزهور وكارت معايدة به كلمات رقيقة تعبر عن مدى امتنانك وحبك لامك ومنها:

"عيد أم سعيد.. شكرًا لكونك دائمًا المثال الساطع لما أردت أن أكون عليه عندما أكبر.

- "شكرًا لك على ضحكك معنا في أفضل الأوقات وبقائك معنا في أسوأ الأوقات، ماذا كنا سنفعل بدونك؟".

- "إلى أمي، مع حبى، من طفلك المفضل."

- امي.. انا بدونك لا شيء احبك جدا.