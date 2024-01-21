مع تباين درجات الحرارة.. كيف يمكن الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي؟

مع قدوم فصل الشتاء، تشكل فيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك السلالة السائدة من فيروس كورونا (COVID-19)، ومتحوراته المختلفة مخاوف صحية كبيرة، ومنذ شهرين ماضيين حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لمتحور الجديد لوباء فيروس كورونا الجديد JN.1.

وحسب موقع Hindustan times فقد أتى فصل الشتاء، مسببًا مجموعة من الأعراض المعتادة للأمراض التنفسية، مثل “السعال، واحتقان الأنف، والتعب، والحمى”، وفي هذا العام، يهيمن متغير جديد من فيروس كورونا (COVID-19) على العالم.

ويتصدر فيروس كورونا (COVID-19) حالات دخول المستشفى بين فيروسات الجهاز التنفسي، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفي الأسبوع الماضي، سجلت 25 ولاية أمريكية مستويات مرتفعة للغاية لأمراض الجهاز التنفسي المصحوبة بالحمى والسعال وأعراض أخرى.

ومنذ بداية شهر أكتوبر، كان هناك ما لا يقل عن 16 مليون حالة مرضية، و180 ألف حالة دخول إلى المستشفى، و11 ألف حالة وفاة بسبب الأنفلونزا ومتحور فيروس كورونا الجديد حول العالم.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن العديد من الأطفال في أوروبا قد ماتوا بسبب الأنفلونزا ونزلات البرد، وقالوا انه يمكن أن يكون شهر يناير هو أسوأ شهر لهذه الأمراض.

مع انخفاض معدلات التطعيم ما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك من فيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي:

الرجوع إلى الأساسيات:

يظل غسل اليدين أمرًا ضروريًا للحد من انتشار العدوى الفيروسية، خذ وقتك يوصى بعشرين ثانية لغسل اليدين، وقم باستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60% عندما لا تتمكن من الوصول إلى الماء والصابون، وكذلك ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وزيادة التهوية في مكان عملك ومنزلك.

الاهتمام بالتطعيم ضد الانفلونزا وضد كورونا:

يجب التأكد من حصولك على لقاح الأنفلونزا السنوي، وايضا تناول لقاح الكورونا، فيجب على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر في الحصول على لقاح RSV، والذي يوصى به أيضًا أثناء الحمل للوقاية من فيروس RSV عند الرضع.

عندما يكون لديك أطفال في المنزل:

يبدو أن الأطفال الصغار يلتقطون كل الجراثيم الموجودة حولهم، هل يمكن لوالديهم تجنب الإصابة بالمرض؟ قالت جينيفر سوني، من كلية التمريض بجامعة واشنطن في سياتل، إن الأطفال في هذا الوقت من العام يتواجدون في أماكن مغلقة مع أطفال آخرين، ويلمسون نفس الألعاب والأسطح، لم يتعلم البعض كيفية تغطية السعال، وببساطة يتعرضوا للعديد من الأمراض، ولكن مايحميهم انه لا تزال أجهزتهم المناعية في طور النمو.

واضافت: من المهم أن تعتني بنفسك إذا كنت أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لأطفال صغار، نحن نعلم أنه إذا كنت محرومًا من النوم أو تعاني من الجفاف أو تعاني من الكثير من التوتر، فإن ذلك يمكن أن يضر بوظيفة المناعة لديك لذلك يجب الاهتمام بكل تلك الاشياء.

ملاحظة خاصة إذا كان طفلك مريضاً: من الجيد أن يكون لديك قطرات ملحية وحقنة في المنزل، يمكن استخدامها لإزالة المخاط من فتحات الأنف الصغيرة، وقالت سوني: “ضع بضع قطرات من المحلول الملحي في إحدى فتحات الأنف وقم بشفطها ثم قم بشفطها من الجانب الآخر، إن القيام بذلك قبل الأكل والنوم سيساعدهم كثيرًا في التنفس، و يمكن أن تشتمل المجموعة المنزلية للأطفال أيضًا على عقار اسيتامينوفين أو إيبوبروفين لعلاج الحمى، ومناديل لعلاج سيلان الأنف وزجاجات مياه من أكواب الشرب للحفاظ على رطوبة الجسم.