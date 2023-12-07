نصائح للتعامل مع الأشخاص ذوي الحساسية العالية

الأشخاص ذوو الحساسية العالية (HSPs) هم أولئك الذين لديهم حساسية شديدة تجاه المحفزات المختلفة، مثل العواطف والأصوات والأضواء والروائح والأنسجة، إنهم يشكلون حوالي 15 إلى 20 بالمائة من السكان، ولديهم العديد من نقاط القوة، مثل التعاطف والإبداع والحدس، ومع ذلك، فإنهم غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة بسوء الفهم والعزلة من قبل الآخرين الذين لا يشاركونهم حساسيتهم، لذلك، من المهم معرفة كيفية التعامل معهم بطريقة محترمة وداعمة.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك:

احترام حدودهم

يحتاج الأشخاص المصابون بالحساسية المفرطة إلى مزيد من الوقت والمساحة لمعالجة مشاعرهم وأفكارهم أكثر من غيرهم. قد يكون لديهم أيضًا تفضيلات واحتياجات محددة لراحتهم الجسدية والعاطفية، مثل تجنب الضوضاء العالية أو الأضواء الساطعة أو الأماكن المزدحمة. احترم حدودهم ولا تضغط عليهم للقيام بشيء لا يشعرون بالارتياح تجاهه. اسألهم عما يحتاجون إليه وكيف يمكنك مساعدتهم. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "لقد لاحظت أنك تبدو متعبًا. هل تريد أن تأخذ قسطا من الراحة؟" أو "أعلم أنك لا تحب الطعام الحار. هل تريد مني أن أطلب شيئًا آخر لك؟".

استمع بنشاط وتعاطف

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة مستمعين جيدين، لكنهم قد لا يشعرون بالاستماع إليهم أو التحقق من صحتهم من قبل الآخرين. قد تكون لديهم حياة داخلية غنية ولديهم الكثير ليشاركوه، لكنهم قد يترددون أيضًا في الانفتاح خوفًا من الحكم عليهم أو الرفض. استمع بفعالية وتعاطف إلى ما سيقولونه، وأظهر اهتمامًا وفضولًا حقيقيين. تجنب المقاطعة أو الانتقاد أو تقديم النصائح غير المرغوب فيها. بدلًا من ذلك، استخدم عبارات تأملية، مثل، "يبدو أنك تشعر..." أو "أستطيع أن أرى لماذا تعتقد ذلك..." لإظهار أنك تفهم وتحترم وجهة نظرهم.

نقدر نقاط قوتهم ومساهماتهم

غالبًا ما يكون الأشخاص ذوو الحساسية العالية مبدعين للغاية، وبصيرين، وعاطفين. يمكنهم جلب الكثير من القيمة والابتكار في مختلف المجالات والمجالات. إنهم فنانون ومبدعون. يمكن أن يكونوا أيضًا أشخاصًا رائعين للتواجد معهم لأنهم مخلصون للغاية ومهتمون وداعمون. تقدير نقاط قوتهم وإسهاماتهم، والاعتراف بجهودهم وإنجازاتهم.

كن لطيفًا وبناءً مع ردود الفعل

غالبًا ما يكون الأشخاص المصابون بالحساسية المفرطة منشدين للكمال وينتقدون أنفسهم. وقد يأخذون التعليقات السلبية على محمل شخصي ويشعرون بالأذى أو الخجل. وقد يسهبون أيضًا في التفكير في أخطائهم وإخفاقاتهم ويجدون صعوبة في المضي قدمًا. كن لطيفًا وبناءً في ردود أفعالك، وركز على الجوانب الإيجابية في أدائهم أو سلوكهم. استخدم طريقة الساندويتش، وهي أن تبدأ بمجاملة، ثم تقدم اقتراحًا للتحسين، ثم تنتهي بمجاملة أخرى.

دعم نموهم ورفاهيتهم

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة فضوليين ومتلهفين لتعلم أشياء جديدة وتحسين أنفسهم. وقد يكون لديهم أيضًا إحساس قوي بالهدف والشغف بما يفعلونه دعم نموهم ورفاهيتهم، وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم واهتماماتهم. ساعدهم في العثور على الموارد والفرص التي يمكن أن تعزز مهاراتهم ومعارفهم، لذا احتفل بنجاحاتهم ومعالمهم، وشجعهم عندما يواجهون التحديات أو النكسات.