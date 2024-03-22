الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

موعد صلاة العيد 2024
موعد صلاة العيد 2024

يتساءل الكثير من الناس عن موعد عيد الفطر المبارك 2024، ويقومون بالبحث على موقع البحث العالمي جوجل مع دخولنا في الثلث الثاني من شهر الكريم، ويتساءل الموظفون في القطاع العام والخاص والطلاب في المدارس والجامعات عن إجازة عيد الفطر 2024 للاستراحة من ضغط العمل والدراسة.

موعد عيد الفطر 2024 فلكيًا


نستعرض في السطور التالية موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في مصر وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون في 9 أبريل المقبل، وسيكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من أبريل المقبل.

إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين في الدولة


وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر، حيث سيحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

من المتوقع نقل إجازة يوم الجمعة، الذي يصادف اليوم الثالث من أيام عيد الفطر، إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك، يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر.

هل سيتم صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

موعد وقفة عيد الفطر 2024 وعدد الإجازات الممنوحة للموظفين

موعد صلاة عيد الفطر 2024 


من المقرر وفقًا للمعهد أن تكون صلاة عيد الفطر في مصر في الساعة 5:59 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، ومن المتوقع أن تستمر الإجازة حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.


رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024


1. أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وجعل أيامكم كلها فرح وسعادة. عيد سعيد.

2. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم ولأسرتكم السعادة والسلام والفرح. كل عام وأنتم بخير.

3. في هذا اليوم المبارك، أسأل الله أن يملأ حياتكم بالسعادة والهناء، وأن يجعله عيدًا مباركًا ومليئًا بالخير والبركات.

4. بمناسبة حلول عيد الفطر، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني، وأتمنى لكم عيدًا سعيدًا ينعم فيه الجميع بالصحة والسعادة.

 

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